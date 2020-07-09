09.07.2020, 12:25

Видеоопрос RusDelfi: где таллиннцы любят пережидать дождливую погоду и как развлекают детей?


EST

Последние недели в Эстонии льют дожди и похоже прогноз на будущее тоже не утешительный (Метеоролог предупреждает: в субботу будет шторм). Алина Захарова вышла в народ, чтобы узнать, как читатели RusDelfi переживают наше эстонское лето. Смотри видео!

“Приходится терпеть нашу погоду, мы в принципе уже выросли в этой погоде и знаем, что у нас две недели лета и потом дожди”, — говорит читательница.

А как вы переживаете прохладную погоду? Пишите в комментариях!

Видеоопрос был снят в Lasnamäe centrum.

Читайте также: