09.07.2020, 12:25
Видеоопрос RusDelfi: где таллиннцы любят пережидать дождливую погоду и как развлекают детей?
Последние недели в Эстонии льют дожди и похоже прогноз на будущее тоже не утешительный (Метеоролог предупреждает: в субботу будет шторм). Алина Захарова вышла в народ, чтобы узнать, как читатели RusDelfi переживают наше эстонское лето. Смотри видео!
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