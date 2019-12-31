31.12.2019, 12:46
Видеоопрос RusDelfi: Главные события за 2019 год. Что сказали жители Таллинна?(4)
Алина Захарова отправилась в народ, чтобы узнать, какие же события таллиннцы считают главными в 2019 года.
Алина Захарова отправилась в народ, чтобы узнать, какие же события таллиннцы считают главными в 2019 года.
Может быть, выборы в Рийгикогу? Может быть, рождение ребенка? Может быть, свадьба? Давайте посмотрим видео!
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