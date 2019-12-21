21.12.2019, 11:06
ВИДЕООПРОС RusDelfi | Праздники уже не за горами! Что таллиннцы хотят получить в подарок на Рождество и Новый год?
Алина Захарова накануне Рождества и Нового года прошлась по таллиннским супермаркетам и поговорила с покупателями: о каком подарке на праздник они мечтают и что готовят своим близким.
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