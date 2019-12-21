ВИДЕООПРОС RusDelfi | Праздники уже не за горами! Что таллиннцы хотят получить в подарок на Рождество и Новый год?

“То, что моя жена скажет, то и будет подарком”, “Сюрпризы”, “Что-то для души и тела”, — такие ответы услышала Алина.

Еще больше идей для подарков — в нашем видео. Возможно, что-то из тех вещей, о которых мечтают герои репортажа, понравится и вам!