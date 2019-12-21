21.12.2019, 11:06

ВИДЕООПРОС RusDelfi | Праздники уже не за горами! Что таллиннцы хотят получить в подарок на Рождество и Новый год?


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Алина Захарова накануне Рождества и Нового года прошлась по таллиннским супермаркетам и поговорила с покупателями: о каком подарке на праздник они мечтают и что готовят своим близким.

“То, что моя жена скажет, то и будет подарком”, “Сюрпризы”, “Что-то для души и тела”, — такие ответы услышала Алина.

Еще больше идей для подарков — в нашем видео. Возможно, что-то из тех вещей, о которых мечтают герои репортажа, понравится и вам!