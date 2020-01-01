01.01.2020, 20:13

ВИДЕООПРОС RusDelfi | "Шапочка и глинтвейн". Что покупают гости Таллинна на Рождественской ярмарке


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Алина Захарова отправилась на Ратушную площадь, чтобы узнать, что же покупают туристы на главной Рождественской ярмарке страны.

Гости города сравнили вкус калужского и таллинского глинтвейна, оценили местные аксессуары и похвастались новой шапкой, хотя при нынешней таллиннской погоде она и не особенно нужна.

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