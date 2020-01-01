01.01.2020, 20:13
ВИДЕООПРОС RusDelfi | "Шапочка и глинтвейн". Что покупают гости Таллинна на Рождественской ярмарке
Алина Захарова отправилась на Ратушную площадь, чтобы узнать, что же покупают туристы на главной Рождественской ярмарке страны.
Алина Захарова отправилась на Ратушную площадь, чтобы узнать, что же покупают туристы на главной Рождественской ярмарке страны.
Гости города сравнили вкус калужского и таллинского глинтвейна, оценили местные аксессуары и похвастались новой шапкой, хотя при нынешней таллиннской погоде она и не особенно нужна.
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