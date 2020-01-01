01.01.2020, 02:49
ВИДЕООПРОС RusDelfi | "У вас красивее, чем в Саратове". Что туристы говорят про Таллинн
Люди из разных уголков мира рассказывают почему приехали справлять Новый год в Таллинн и сравнивают столицу Эстонии со своими городами.
Люди из разных уголков мира рассказывают почему приехали справлять Новый год в Таллинн и сравнивают столицу Эстонии со своими городами.
За несколько часов до того, как над Старым городом загремели салюты, Алина Захарова узнавала у туристов, что такое "все маленькое и по-домашнему" и почему Таллинн красивее Саратова.
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