01.01.2020, 02:49

ВИДЕООПРОС RusDelfi | "У вас красивее, чем в Саратове". Что туристы говорят про Таллинн


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Люди из разных уголков мира рассказывают почему приехали справлять Новый год в Таллинн и сравнивают столицу Эстонии со своими городами.

За несколько часов до того, как над Старым городом загремели салюты, Алина Захарова узнавала у туристов, что такое "все маленькое и по-домашнему" и почему Таллинн красивее Саратова.

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