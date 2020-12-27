27.12.2020, 12:00
ВИДЕООПРОС RusDelfi | "Желать здоровья в нынешней ситуации — банально": какие пожелания у людей на Новый год?
Что желают жители Эстонии в новом 2021 году? Корреспондент RusDelfi Алина Захарова погуляла по Ратушной площади и узнала ответ на этот вопрос.
Для кого-то желать здоровья — это уже банально, поскольку вокруг свирепствует коронавирус, а кто-то желает не заболеть именно ковидом. Чего больше всего хотят получить люди в наступающем году? Смотрите ответы в нашем видео!
Еще больше праздничных новостей ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Когда менять моторное масло, чтобы не убить двигатель?
В какое время дня лучше всего пить кофе?
Три новых симптома коронавируса: запомните их немедленно