22.05.2020, 10:47

Владелец ресторана Gloria Димитрий Демьянов: доставка еды — это трагедия!

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Dimitri Demjanovi valmistatud kurgi salat
Dimitri Demjanovi valmistatud kurgi salatFoto: Rauno Volmar

Учредитель Института кулинарии Эстонии и владелец ресторана Gloria в Старом городе Димитрий Демьянов сказал, что люди стали очень ленивыми и наличие доставки еды усугубило эту ситуацию еще больше.

“Мы все привыкли к дивану, тапочкам, телевизору и телефону. Мы даже молоко и хлеб покупаем в онлайн-магазине”, об этом заявил Демьянов в радиопередаче Vikerhommik.

“Мы все делаем по телефону и это усугубляет нашу жизнь”, — сказал Демьянов, надеясь, что текущая ситуация скоро закончится.

Ресторану Gloria пришлось адаптироваться к новой ситуации. Они также предлагают услуги курьерской службы, чтобы поддерживать работу своего ресторана. Но разница между рестораном Димитрия и, например, ресторанами быстрого питания заключается в масштабе.

“Gloria — это большой корабль, и места быстрого питания это как надувные лодки по сравнению с ним. Они могут изменить курс в зависимости от порывов ветра, а если я внесу хоть одно изменение, то Gloria изменит курс в течение шести месяцев”, — пояснил Димитрий Демьянов.

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