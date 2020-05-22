Владелец ресторана Gloria Димитрий Демьянов: доставка еды — это трагедия!

“Мы все привыкли к дивану, тапочкам, телевизору и телефону. Мы даже молоко и хлеб покупаем в онлайн-магазине”, — об этом заявил Демьянов в радиопередаче Vikerhommik.

“Мы все делаем по телефону и это усугубляет нашу жизнь”, — сказал Демьянов, надеясь, что текущая ситуация скоро закончится.

Ресторану Gloria пришлось адаптироваться к новой ситуации. Они также предлагают услуги курьерской службы, чтобы поддерживать работу своего ресторана. Но разница между рестораном Димитрия и, например, ресторанами быстрого питания заключается в масштабе.

“Gloria — это большой корабль, и места быстрого питания — это как надувные лодки по сравнению с ним. Они могут изменить курс в зависимости от порывов ветра, а если я внесу хоть одно изменение, то Gloria изменит курс в течение шести месяцев”, — пояснил Димитрий Демьянов.