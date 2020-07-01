"За целый день не было ни одного человека": владелица двух нарвских кафе рассказала о том, как малый бизнес пытается выжить

Привычка начинать с нуля



В бизнесе Олеся Игнатьева не новичок. Смело начинать новое, не опускать руки, самостоятельно принимать сложные решения и много трудиться — это в ее характере. По образованию Олеся юрист, мечтала стать адвокатом, но поработать по специальности не удалось.

- Каким образом вы вдруг оказались в сфере общепита? — интересуюсь я у нарвской бизнесвумен

- Я часто бывала в командировках, с мужем и детьми мы много путешествовали по Европе, так что посещение разных кафе стало частью моей повседневной жизни. Однажды в Черногории мы жили почти целое лето в доме, где на первом этаже была пекарня. И это было незабываемо: какими, оказывается, положительными эмоциями на весь день может зарядить чашечка кофе со свежей выпечкой в уютной кофейне! Идея открыть в родном городе, в Нарве, такое вот маленькое “вкусное” местечко крутилась в моей голове где-то на уровне подсознания. Вот, думала, когда-то выйду на пенсию, может быть, займусь…А тут знакомые рестораторы пригласили составить компанию — открыть в Нарве кафе. BRO (сначала это была закусочная Shaw@rma) на Петровской площади стала нашим первым совместным, можно сказать, пилотным проектом. BRO заработало два года назад.

План спасения



- По большому счету мы могли не закрываться, потому что у нас отдельный вход в кафе, с улицы. И после объявления чрезвычайного положения в стране мы еще какое-то время работали, естественно, с соблюдением всех предписаний: дезинфицирующие средства, маски, перчатки, постоянная уборка, для правила 2+2 сократили в два раза число посадочных мест. В Фэйсбуке и Инстаграмме постоянно сообщали: мы работаем, мы открыты, — рассказывает Олеся. — Но порой за целый день не было ни одного человека. Что понятно, люди просто боялись где-то бывать. К тому же мы увидели, что и наши работники (а мы хорошая, дружная команда!) стали нервничать, высказывать опасения — не принесем ли мы домой инфекцию…Спасибо, собственник помещения пошел нам на встречу и уменьшил аренду. С BRO было еще проще: там городская площадь, и город сделал нам нулевую аренду на время чрезвычайного положения. Отдельное спасибо! И все же, просчитав все затраты и риски, мы решили на какое-то время закрыть двери и одного, и другого кафе. Штат мы сохранили, никого не сократили/