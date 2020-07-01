01.07.2020, 16:14

"За целый день не было ни одного человека": владелица двух нарвских кафе рассказала о том, как малый бизнес пытается выжить


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"За целый день не было ни одного человека": владелица двух нарвских кафе рассказала о том, как малый бизнес пытается выжить
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-Воздушных замков я не строю и отдаю себе отчет в том, что самые сложные решения еще впереди. Но сдаваться мы не собираемся! — говорит Олеся Игнатьева, совладелица популярных в Нарве кафе BRO и “Бублик”. О том, на что надеется малый бизнес, что произошло с поставщиками услуг питания за время карантина и страшно ли начинать все с нуля девушка рассказала в интервью для Виру Проспект.

Привычка начинать с нуля


В бизнесе Олеся Игнатьева не новичок. Смело начинать новое, не опускать руки, самостоятельно принимать сложные решения и много трудиться — это в ее характере. По образованию Олеся юрист, мечтала стать адвокатом, но поработать по специальности не удалось.

- Каким образом вы вдруг оказались в сфере общепита? — интересуюсь я у нарвской бизнесвумен

- Я часто бывала в командировках, с мужем и детьми мы много путешествовали по Европе, так что посещение разных кафе стало частью моей повседневной жизни. Однажды в Черногории мы жили почти целое лето в доме, где на первом этаже была пекарня. И это было незабываемо: какими, оказывается, положительными эмоциями на весь день может зарядить чашечка кофе со свежей выпечкой в уютной кофейне! Идея открыть в родном городе, в Нарве, такое вот маленькое “вкусное” местечко крутилась в моей голове где-то на уровне подсознания. Вот, думала, когда-то выйду на пенсию, может быть, займусь…А тут знакомые рестораторы пригласили составить компанию — открыть в Нарве кафе. BRO (сначала это была закусочная Shaw@rma) на Петровской площади стала нашим первым совместным, можно сказать, пилотным проектом. BRO заработало два года назад.

План спасения

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- По большому счету мы могли не закрываться, потому что у нас отдельный вход в кафе, с улицы. И после объявления чрезвычайного положения в стране мы еще какое-то время работали, естественно, с соблюдением всех предписаний: дезинфицирующие средства, маски, перчатки, постоянная уборка, для правила 2+2 сократили в два раза число посадочных мест. В Фэйсбуке и Инстаграмме постоянно сообщали: мы работаем, мы открыты, — рассказывает Олеся. — Но порой за целый день не было ни одного человека. Что понятно, люди просто боялись где-то бывать. К тому же мы увидели, что и наши работники (а мы хорошая, дружная команда!) стали нервничать, высказывать опасения — не принесем ли мы домой инфекцию…Спасибо, собственник помещения пошел нам на встречу и уменьшил аренду. С BRO было еще проще: там городская площадь, и город сделал нам нулевую аренду на время чрезвычайного положения. Отдельное спасибо! И все же, просчитав все затраты и риски, мы решили на какое-то время закрыть двери и одного, и другого кафе. Штат мы сохранили, никого не сократили/

Сегодня, я на все 100% уверена, что мы поступили правильно. Во-первых, мы не загнали себя в долги. Наши работники пережили это тревожное время со своими семьями, в конце концов немного отдохнули. Это тоже важный момент, потому что несмотря на то, что клиентов стало меньше, работы на самом деле из-за коронавируса прибавилось: одних только мероприятий по дезинфекции стало в два раза больше, каждую неделю тщательно пересматриваем меню. 1 мая мы открыли «BRO», 8 мая «Бублик».

- То есть сезон, который, как вы сказали, год кормит, начался. На что надеетесь?

- На общую стабилизацию ситуации. На то, что не будет второй волны коронавируса. На теплое лето, открытие границ, совместные взвешенные действия государства, города, предпринимателей и уменьшение бюрократии в это сложное время, на лояльность поставщиков. Главное — на поддержку горожан — наших постоянных клиентов. Без них нам будет сложно. В нашем антикризисном плане есть некоторые интересные задумки на этот сезон. Но секретов раскрывать не буду. Заглядывайте к нам в BRO и в “Бублик”, заходите на наши странички в соцсетях — узнаете!

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