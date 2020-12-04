Жительница Ласнамяэ: С именем Ваня Иванов не знать русского - это нормально

Одна из участниц опроса рассказала свою историю о студенческих годах. “Когда я поступила в университет на телережиссуру, я была единственная русская в эстонской группе. До этого я жила в русском районе, училась в русской школе, а тут я попала в совершенно эстонскую среду. Конечно, не могу сказать, что мне дали почувствовать себя чужой или что-то такое, но было ощущение, что ты практически ничего не знаешь: ни одной песни, которые они поют, ни одного фильма, о котором все говорят.

И ты понимаешь, что как будто живешь в совсем другом мире, хотя вы ровесники и живете в одной стране. Но уровень моего эстонского гораздо улучшился. Конечно, прошло время, прежде чем я узнала все эти песни и стихи, но одно дело, когда ты вырастаешь с таким культурным кодом, и совсем другое — когда приобретаешь.

Очень грустно, что до сих пор встречаются такие люди, которые мало соприкасаются и почти ничего не знают об эстонской культуре”, — рассказала женщина.

Другая участница поделилась историей, также связанной с учебными годами. “В университете у меня была следующая проблема: со мной учились ребята, и я знала, что одного мальчика зовут, например, Ваня Иванов, и я решила смело подойти к нему и начать разговор на русском, на что он мне ответил: “Eesti keeles, palun”(“Скажи на эстонском, пожалуйста”). Я не понимала, как такое может быть, но потом выяснилось, что его родители — русскоязычные, но сам он рос и воспитывался в полностью эстонской среде, поэтому на русском говорит очень плохо.

Это те реалии, которые нас сегодня окружают, и это нормально. Мне кажется, что это очень здорово, что мы можем с нескольких сторон посмотреть на культуру, к которой мы принадлежим этнически, которая нас окружает. Мы можем впитывать, учиться и становиться внутренне еще богаче”, — сказала она.

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