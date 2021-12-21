ВИДЕО 18+ | Бодибилдер изменил жене секс-кукле и теперь живет с двумя куклами помоложе

36-летний пансексуал рассказал, что его брак с Марго не продлился и года — пока куклу чинили в мастерской, Толочко изменил ей с металлической маской. Вскоре он познакомился с другими секс-куклами и вовсе забыл о Марго. И даже уже успел провести медовый месяц с новой куклой Луной.

По словам мужчины, его вторая избранница Лола еще не определилась со своей сексуальной ориентацией. У куклы женская голова, а тело курицы.

Теперь бодибилдер живет с Луной и Лолой. Он планирует провести с ними новогодние праздники и подарить возлюбленным как можно больше красивого нижнего белья. Однако и в этом счастливом браке Толочко нашел увлечение на стороне — он завел любовницу-пепельницу, с которой видится два-три раза в неделю.

«Дело в том, что Лола и Луна — мои жены. Я люблю, когда они рядом со мной в моем доме. Пепельница для меня как любовница», — отметил мужчина.

Ранее психиатр Сергей Нурисламов объяснил, какими психическими расстройствами может страдать бодибилдер, взявший в жены куклу. По словам специалиста, за этим поступком может стоять как обычный фетишизм, так и шизофрения.

– Это может быть сочетание нетяжелого аутизма с сексуальными нарушениями. Возможно, страдают также элементы самоидентификации, остается инфантилизм – в куклы еще не наигрался. С возрастом кукла приобрела сексуальный формат игры. Возможно, и шизофрения, – рассказал Нурисламов.