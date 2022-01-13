В Нарвской арт-резиденции открывается музей видеоигр и выставка «Безликие»

Проект VGA (Video Games and Arts/«Видеоигры и искусство») родился благодаря совместной работе музея LVLUp!, куратора Юхана Соометса и Нарвской арт-резиденции (NART). Йоханна Раннула, глава NART: «В девяностые годы прошлого века в видеоигры играли в игровых комнатах, расположенных в подвальных помещениях различных зданий. Поэтому подвальный этаж Нарвской арт-резиденции идеально подходит для размещения в нем музея ретро-видеоигр. Также этот хитрый прием поможет привлечь к миру искусства тех, кто обычно не посещает галерею. Пройдя через видеоигровое подполье и поднявшись по лестнице, наши гости окажутся на художественной выставке, которая рассматривает данную тему под новым углом. В Эстонии эти две области ранее никогда не сопоставлялись, и в этом плане наш проект уникален».

В течение месяца занимающаяся реализацией проекта команда собирала по всему Ида-Вирумаа мебель советских времен. В списке находок значатся следующие объекты: 24 торшера, 10 диванов, 13 ковров, 4 кресла, 5 пуфиков, 11 столиков для телевизора, 4 карниза, тюлевые занавески, шкафы-секции, 2 диванных столика, множество комнатных растений и коробка старого винила. Теперь все готово для того, чтобы гости арт-резиденции смогли отправиться в прошлое и весело провести время с друзьями и семьей, играя в Nintendo, Sega, Sony PlayStation, Guitar Hero и другие легендарные консоли и видеоигры.

На первом этаже резиденции расположилась выставка современного искусства «Безликие». Ее цель — переосмыслить и по-новому взглянуть на мир видеоигр. Курируемая Юханом Соометсом экспозиция включает работы следующих авторов: Олег Фролов (Россия), Алексей Гордин, Анна Шкоденко, Михкель Кейс, Хенри Хютт, Данель Кахар, Рауль Келлер, Каспар П. Лойт и Дениса Штефанигова (Чехия).