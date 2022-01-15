Эксперт: "Справиться с увеличением расходов на отопление и вирусом поможет секс"

По словам Кати Маюри, во время секса выделяется тепловая энергия, поэтому радиатор в комнате можно не включать на полную мощность: «Учитывая это, вечером можно поддерживать температуру в комнате на несколько градусов ниже. Кроме того, за время секса продолжительностью от 20 до 30 минут пара расходует на двоих в среднем 170 калорий, что также хорошо для похудения».

«Секс — одно из лучших и наиболее естественных средств защиты от свирепствующих сегодня вирусов. Медицински доказано, что половой акт укрепляет иммунную систему — например, у людей, занимающихся сексом два раза в неделю, уровень антител, являющихся первой ступенью защиты, был в слюне на 30 процентов выше, чем у тех, кто не занимался сексом. Кроме того, секс снижает кровяное давление и уменьшает вероятность развития сердечных заболеваний, а также улучшает сон», — сказала менеджер по повышению уровня удовлетворённости клиентов Hot Lips.

«Интимная близость улучшает наше здоровье и повышает настроение. В эстонском климате особенно много заниматься сексом нужно именно зимой, это помогает пережить холодное и тёмное время, поддерживая психическое здоровье. Даже если у кого-то нет партнёра, не следует себе отказывать, мастурбация также даёт сильный положительный эффект. Лучшие вещи в жизни даются нам бесплатно — хочешь быть более здоровым и в лучшей форме, тогда больше занимайся сексом», — подытожила Катя Маюри.