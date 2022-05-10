Певец Ник Кейв потерял второго сына

Австралийский музыкант Ник Кейв в понедельник сообщил о смерти своего сына, передает Metro. "С большой грустью я сообщаю, что мой сын Джетро скончался", — сказал певец и добавил, что сейчас он вместе со своей семьей нуждается в приватности.



Младший сын певца Артур Кейв погиб в 2015-м году после падения со скалы. Ему было всего 15 лет. В ходе следствия было установлено, что мальчик принял ЛСД и случайно поскользнулся.



Причина смерти Джетро Лэзенби не разглашается. Cын Ника Кейва и Бо Лэзенби родился в 1991 году, вырос в Австралии. Он не встречался со своим отцом до школьного возраста. Ник Кейв ранее рассказывал журналу The Guardian, что он сожалеет об этом и считает, что должен был проводить больше времени с сыном.



Всего за несколько дней до смерти Лэзенби вышел из тюрьмы, передает Sky News. Он получил тюремный срок за нападение и избиение своей матери. По данным BBC, Лэзенби был освобожден в четверг на прошлой неделе и был обязан проходить лечение наркотической зависимости. По словам адвокатов Лэзенби, он также страдал шизофренией. В 2018 году Лэзенби был осужден за нападение на свою возлюбленную.



Джетро Лэзенби в том числе работал моделью для Balenciaga и Versace, а также занимался актерским мастерством и музыкой.



Как пишет Esquire, у Ника Кейва остались сыновья 31-летний Люк (от первого брака с журналисткой Вивьен Карнейро) и 21-летний Эрл (от второго брака, с моделью Сюзи Бик). Погибший Артур был братом-близнецом Эрла.