ФОТО | Фанаты в шоке! Лицо Тома Круза изменилось до неузнаваемости

Кинозвезда Том Круз преподнес поклонникам бейсбола большой сюрприз в октябре 2021 года. Он решил посетить матч команд "San Francisco Giants" и "Los Angeles Dodgers". Но многие фанаты и телезрители были настроены скептически, так как звезда фильма "Миссия невыполнима" был совершенно не похож на себя. Однако Круза сопровождал его сын Коннор, кроме того, к звезде присоединился коллега по фильму Дэнни Гловер. Это все же заставило зрителей поверить в то, что это действительно сам Круз, а не какой-то другой актер.



В октябре прошлого года Twitter был переполнен обсуждениями нового образа Круза. Известные британские пластические хирурги доктор Найла Раджа и доктор Росс Перри в один голос подтвердили, что Круз сделал "уколы красоты". "Похоже, что Том переборщил с инъекциями против морщин и подкожными филлерами, что довольно негативно отразилось на его внешности", — сказала Найла.