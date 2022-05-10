ФОТО | Фанаты в шоке! Лицо Тома Круза изменилось до неузнаваемости(1)
59-летний Том Круз — один из известнейших актеров Голливуда. В последние годы его имя появлялось в заголовках не только по причине выхода новых фильмов с его участием, но и из-за изменившегося до неузнаваемости лица.
Кинозвезда Том Круз преподнес поклонникам бейсбола большой сюрприз в октябре 2021 года. Он решил посетить матч команд "San Francisco Giants" и "Los Angeles Dodgers". Но многие фанаты и телезрители были настроены скептически, так как звезда фильма "Миссия невыполнима" был совершенно не похож на себя. Однако Круза сопровождал его сын Коннор, кроме того, к звезде присоединился коллега по фильму Дэнни Гловер. Это все же заставило зрителей поверить в то, что это действительно сам Круз, а не какой-то другой актер.
В октябре прошлого года Twitter был переполнен обсуждениями нового образа Круза. Известные британские пластические хирурги доктор Найла Раджа и доктор Росс Перри в один голос подтвердили, что Круз сделал "уколы красоты". "Похоже, что Том переборщил с инъекциями против морщин и подкожными филлерами, что довольно негативно отразилось на его внешности", — сказала Найла.
4 мая Том Круз посетил премьеру нового фильма "Топ Ган: Мэверик". Актер вернулся к своей знаменитой роли после почти 30-летнего перерыва. Но предметом споров, помимо фильма, также стало лицо Круза. По словам поклонников, лицо Круза настолько преобразилось, что он уже не может вернуться к своей прежней роли.
Несмотря на то, что люди удивлены изменениями во внешности Тома Круза, в Twitter и Instagram Том получал довольно много комплиментов. "Красавчик, как всегда", — прокомментировали фанаты последний пост звезды в Instagram.