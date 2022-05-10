ГАЛЕРЕЯ | Евровидение 2022: определены первые финалисты! Прошла одна из стран Балтии(45)
Евровидение проходит в 66-й раз. В этом году Бублик будет вести live, комментировать и отмечать самые яркие моменты.
В результате первого полуфинала, в финал прошли следующие страны: Нидерланды, Молдова, Украина, Греция, Норвегия, Португалия, Литва, Исландия, Армения и Швейцария.
Второй полуфинал пройдет в четверг, 12-го числа, так же в 10 часов вечера. Выступают представители следующих стран:
1.Финляндия: The Rasmus — Jezebel
2.Израиль: Michael Ben David — I.M
3.Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano
4.Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black
5.Грузия: Circus Mircus — Lock Me In
6.Мальта: Emma Muscat — I Am What I Am
7.Сан-Марино: Achille Lauro — Stripper
8.Австралия: Sheldon Riley — Not The Same
9.Кипр: Andromache — Ela
10.Ирландия: Brooke — That’s Rich
11.Северная Македония: Andrea — Circles
12.Эстония: Stefan — Hope
13.Румыния: WRS — Llámame
14.Польша: Ochman — River
15.Монтенегро: Vladana — Breathe
16.Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You
17. Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer
18.Чехия: We Are Domi — Lights Off
Финал Евровидения пройдет 14-го числа в субботу в 22.00. Голосовать жители Эстонии смогут, отправив смс или позвонив по номеру, который будет указан на экране во время эфира. Есть и возможность голосовать через приложение Eurovision Song Contest, которое можно беплатно скачать на телефон из AppStore или PlayMarket.
Следите за всеми основными событиями в лайв-блоге, который будет вести Бублик во время полуфиналов и финала!