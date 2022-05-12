12.05.2022, 22:00
ОНЛАЙН-БЛОГ | Итоги второго полуфинала Евровидения уже известны
ФОТО: Ekspress Meedia | Andres Putting
Сегодня на сцене Евровидения в Турине выступил Стефан Айрапетян с песней "Hope" (Надежда). О том, как проходил второй полуфинал - читайте в нашем блоге!
Финал Евровидения пройдет 14-го числа в субботу в 22.00. Голосовать жители Эстонии смогут, отправив смс или позвонив по номеру, который будет указан на экране во время эфира. Есть и возможность голосовать через приложение Eurovision Song Contest, которое можно бесплатно скачать на телефон из AppStore или PlayMarket.
Следите за всеми основными событиями в лайв-блоге, который будет вести Бублик во время финала!