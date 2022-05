ОНЛАЙН-БЛОГ | Стартовал второй полуфинал Евровидения

Второй полуфинал только что стартовал. Выступают представители следующих стран:

1.Финляндия: The Rasmus — Jezebel

2.Израиль: Michael Ben David — I.M

3.Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano

4.Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black

5.Грузия: Circus Mircus — Lock Me In

6.Мальта: Emma Muscat — I Am What I Am

7.Сан-Марино: Achille Lauro — Stripper

8.Австралия: Sheldon Riley — Not The Same

9.Кипр: Andromache — Ela

10.Ирландия: Brooke — That’s Rich

11.Северная Македония: Andrea — Circles

12.Эстония: Stefan — Hope

13.Румыния: WRS — Llámame

14.Польша: Ochman — River

15.Монтенегро: Vladana — Breathe

16.Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You

17. Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer

18.Чехия: We Are Domi — Lights Off

Финал Евровидения пройдет 14-го числа в субботу в 22.00. Голосовать жители Эстонии смогут, отправив смс или позвонив по номеру, который будет указан на экране во время эфира. Есть и возможность голосовать через приложение Eurovision Song Contest, которое можно беплатно скачать на телефон из AppStore или PlayMarket.

Следите за всеми основными событиями в лайв-блоге, который будет вести Бублик во время полуфиналов и финала!