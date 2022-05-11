Таня Михайлова-Саар выступит в Пыхья-Таллинне

“День Таллинна празднуется три дня подряд. В субботу, 14 мая - день районов. В этот день в Пыхья-Таллинне посадим цветы, представим новую общую планировку района, а также устроим концерт. Также на выходных состоятся Дни Каламая”, — сообщила старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13) в 15 часов начнется мистическое шоу для всей семьи от фокусника Марко, а в 16 часов на сцену выйдет Таня Михайлова-Саар с группой.

14-15 мая неподалеку от Таллиннского центра культуры “Сальме” (Сальме, 12) состоятся Дни Каламая. 14 мая в 11 часов по случаю Дня Таллинна в “Сальме” состоится бесплатное представление театра марионеток “Хитрый Антс и нечистый”. 15 мая будет сыгран тот же спектакль на украинском языке. На оба представления нужна предварительная регистрация на инфостоле “Сальме”, по телефону 6416 425 или э-почте info@salme.ee. Количество мест ограничено. Программа центра культуры “Сальме” на Днях Каламая, а также вся программа Дней Каламая доступна по адресу www.kalamajapaevad.ee.

В День Таллинна, 15 мая состоится Таллиннское музейное воскресенье. В Пыхья-Таллинне в этот день можно бесплатно посетить музей Каламая (Коцебу, 16) и Эстонский музей современного искусства (EKKM, Курси, 5). Больше информации о музейном воскресенье: https://www.tallinn.ee/rus/muzei/

Программа Дня Таллинна: www.tallinn.ee/est/tallinnapaev.