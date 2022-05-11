Шоубиз
11.05.2022, 12:58

Наташа Королева и Тарзан вместе вопреки слухам?

 
Natasha Koroljeva kontsert Alexela kontserdimajas
Natasha Koroljeva kontsert Alexela kontserdimajas
ФОТО: Ekspress Meedia | Kristjan Järv

В сети появилось видео, на котором видно, как Наташа Королева счастливо обнимается с Тарзаном. Значит, вопреки слухам, они все еще вместе?

"Наташа Королева опровергла сплетни о разрыве с Тарзаном", - сообщает Spletnik.

По интернету в последнее время гуляли тревожные слухи о том, что звезда рассталась с Сергеем Глушко - своим мужем. В качестве предполагаемой причины разрыва отношений называли разницу в политических позициях Наташи и Тарзана.

Но Королева опубликовала в Instagram видео, где они с мужем вместе проводят 9-е мая, тем самым опровергнув слухи.



Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии