11.05.2022, 12:58
Наташа Королева и Тарзан вместе вопреки слухам?
ФОТО: Ekspress Meedia | Kristjan Järv
В сети появилось видео, на котором видно, как Наташа Королева счастливо обнимается с Тарзаном. Значит, вопреки слухам, они все еще вместе?
"Наташа Королева опровергла сплетни о разрыве с Тарзаном", - сообщает Spletnik.
По интернету в последнее время гуляли тревожные слухи о том, что звезда рассталась с Сергеем Глушко - своим мужем. В качестве предполагаемой причины разрыва отношений называли разницу в политических позициях Наташи и Тарзана.
Но Королева опубликовала в Instagram видео, где они с мужем вместе проводят 9-е мая, тем самым опровергнув слухи.