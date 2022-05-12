Невероятная история! Профиль Эмбер Херд в интернет-базе фильмов был взломан: актриса предстала под постыдным именем

Между Джонни Деппом и Эмбер Херд идет давно начавшийся судебный процесс. Актеры подали друг на друга в суд за клевету. В иске содержатся громкие обвинения в сексуальных домогательствах и жестоком насилии.

Недавно стало известно, что Херд действительно испражнялась на сторону кровати Деппа после их ссоры. Ранее актриса отрицала инцидент и пыталась свалить вину на собаку. Фанаты Деппа воспользовались случаем и взломали профиль Херд на IMDB, чтобы изменить ее имя пользователя. В результате актриса некоторое время появлялась на странице базы данных под именем "Amber Turd". Turd - это нецензурное английское выражение для обозначения фекалий.

IMBD - база данных фильмов, содержащая информацию об актерах, фильмах, сериалах и другом видеоконтенте. Имя пользователя Херд уже изменили на правильное.

История с испражнениями Херд произошла в 2016 году, когда она праздновала свой 30-й день рождения. Актриса была рассержена тем, что муж не пришел вовремя на ее вечеринку. По словам Деппа, из-за этого инцидента Херд начала кричать и избивать его, поэтому мужчина решил провести ночь в другой своей квартире. Вернувшись домой, актер обнаружил, что Херд уже ушла и оставила неприятный сюрприз на его стороне кровати.