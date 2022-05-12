Шоубиз
12.05.2022, 17:11

Скончалась легендарная эстонская модель и модный эксперт Майе Рейер

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Maie Reier
Maie Reier
ФОТО: Eero Vabamaegi | Eero Vabamaegi

В эти выходные в последний путь проводят легендарную эстонскую модель и звезду рекламы Майе Рейер.

Сегодня, 12 мая, газета Õhtuleht сообщила о кончине многими любимой 82-летней модели Майе Рейер. Она долгое время работал в отделе ароматов в Kaubamaja Ilumaailm. Парфюмерия всегда была ей близка. Она говорила, что аромат должен поддерживать вас во всем, что вы делаете.

Стильная дама посещала модные показы даже в свои 70 с лишним лет. В 2014 году для рекламной кампании Kaubamaja Рейер даже перевоплотилась в икону моды Айрис Апфель - очаровательную даму, которая стала законодательницей эстонской моды той весной.

Фэшн-фотограф Тоомас Фолькманн очень хвалил свою фотосессию с Майе и подчеркивал, что с ней на удивление легко работать на съемках. "Чтобы быть моделью старшего возраста, нужно постоянно играть роковую женщину и сохранять определенное достоинство. Справиться с такой задачей может только тот, у кого внутри это есть", - рассказал Фолькманн изданию Kroonika.

Опытную сотрудницу замечали многие эстонцы. Ее запомнили, как жизнерадостную и сердечную женщину.

Мы выражаем глубокие соболезнования близким Майе Рейер от лица всего издания!


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