Скончалась легендарная эстонская модель и модный эксперт Майе Рейер

Сегодня, 12 мая, газета Õhtuleht сообщила о кончине многими любимой 82-летней модели Майе Рейер. Она долгое время работал в отделе ароматов в Kaubamaja Ilumaailm. Парфюмерия всегда была ей близка. Она говорила, что аромат должен поддерживать вас во всем, что вы делаете.

Стильная дама посещала модные показы даже в свои 70 с лишним лет. В 2014 году для рекламной кампании Kaubamaja Рейер даже перевоплотилась в икону моды Айрис Апфель - очаровательную даму, которая стала законодательницей эстонской моды той весной.

Фэшн-фотограф Тоомас Фолькманн очень хвалил свою фотосессию с Майе и подчеркивал, что с ней на удивление легко работать на съемках. "Чтобы быть моделью старшего возраста, нужно постоянно играть роковую женщину и сохранять определенное достоинство. Справиться с такой задачей может только тот, у кого внутри это есть", - рассказал Фолькманн изданию Kroonika.

Опытную сотрудницу замечали многие эстонцы. Ее запомнили, как жизнерадостную и сердечную женщину.

Мы выражаем глубокие соболезнования близким Майе Рейер от лица всего издания!



