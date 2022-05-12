ВИДЕО | "Моя прекрасная леди" приезжает в Тарту

В главных ролях – любимцы публики эстонская оперная певица Элина Нечаева и ведущий актер Русского театра Александр Ивашкевич. Художник по костюмам – популярнейший историк моды, выдающийся искусствовед Александр Васильев.

"Моя прекрасная леди" – один из самых знаменитых мюзиклов, который ставят на всех сценах мира. Волшебная музыка, головокружительная хореография и искрометные диалоги надолго остаются в памяти и вызывают желание снова и снова встречаться с героями обаятельной постановки.

История о том, как амбициозный профессор лингвистики взялся обучить бедную цветочницу правильному произношению и ввести ее в высший свет, хорошо известна, но сам спектакль "Моя прекрасная леди" – это отдельный сорт эстетического удовольствия. Радость, веселье, юмор, красота, танцы, калейдоскоп шикарных костюмов... По признанию исполнителя роли Хиггинса, именно тоска по красоте вызывает в людях эмоцию.

"Моя прекрасная леди" – идеальный выбор для зрителя, который хочет отвлечься от серых будней, ненастной погоды, позволить музыке, ярким краскам унести себя от привычной суеты!

НЕ ПРОПУСТИТЕ! Прекрасная Леди ждет вас в Тарту!

Доступен также синхронный перевод на эстонский язык.