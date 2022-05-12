Шоубиз
13.05.2022, 00:23

ФОТО | Эстония прошла в финал Евровидения

 
Eurovision 2022 teine poolfinaal
Eurovision 2022 teine poolfinaal
ФОТО: Ekspress Meedia | Andres Putting

Сегодня вечером на сцене Евровидения в Турине Стефан Айрапетян представил Эстонию. Выступление получилось удачным - Эстония прошла в финал.

Вот список полный финалистов второго полуфинала:

1. Бельгия

2. Чехия

3. Азербайджан

4. Польша

5. Финляндия

6. Эстония

7. Австралия

8. Швеция

9. Румыния

10. Сербия

А вот как выглядело выступление Стефана в Турине:

Финал Евровидения пройдет 14-го числа в субботу в 22.00. Голосовать жители Эстонии смогут, отправив смс или позвонив по номеру, который будет указан на экране во время эфира. Есть и возможность голосовать через приложение Eurovision Song Contest, которое можно бесплатно скачать на телефон из AppStore или PlayMarket.

RusDelfi
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