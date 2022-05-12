13.05.2022, 00:23
ФОТО | Эстония прошла в финал Евровидения
ФОТО: Ekspress Meedia | Andres Putting
Сегодня вечером на сцене Евровидения в Турине Стефан Айрапетян представил Эстонию. Выступление получилось удачным - Эстония прошла в финал.
Вот список полный финалистов второго полуфинала:
1. Бельгия
2. Чехия
3. Азербайджан
4. Польша
5. Финляндия
6. Эстония
7. Австралия
8. Швеция
9. Румыния
10. Сербия
А вот как выглядело выступление Стефана в Турине:
Финал Евровидения пройдет 14-го числа в субботу в 22.00. Голосовать жители Эстонии смогут, отправив смс или позвонив по номеру, который будет указан на экране во время эфира. Есть и возможность голосовать через приложение Eurovision Song Contest, которое можно бесплатно скачать на телефон из AppStore или PlayMarket.