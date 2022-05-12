ФОТО | Эстония прошла в финал Евровидения

Финал Евровидения пройдет 14-го числа в субботу в 22.00. Голосовать жители Эстонии смогут, отправив смс или позвонив по номеру, который будет указан на экране во время эфира. Есть и возможность голосовать через приложение Eurovision Song Contest, которое можно бесплатно скачать на телефон из AppStore или PlayMarket.