Анне Вески впервые рассказала о смерти мужа и ситуации в Украине: когда началась война, здоровье Бенно резко ухудшилось

66-летняя Анне Вески встречает нас у ворот дома, которые обычно открывал ее муж. Раньше по пути от ворот до входной двери Бенно — первоклассный повар — обычно со скромной улыбкой рассказывал своим гостям, что у него сегодня на кухне — подает ли он запеченого лосося, курицу гриль, бёфф а-ля тартар или что-нибудь еще. Он всегда спрашивал, не желаем ли мы к блюду рюмочку бодрящего напитка. Больше этого не будет. Уже никогда. Анне ставит кофейник на огонь. В доме тихо. В углу комнаты, рядом с камином, где Бенно любил смотреть телевизор, — свежие темно-красные розы. На каминной полке стоит фотография Бенно и урна с его прахом. "Это моя любимая фотография Бенно", — тихо говорит Анне.