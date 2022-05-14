Анне Вески впервые рассказала о смерти мужа и ситуации в Украине: когда началась война, здоровье Бенно резко ухудшилось(21)
На прошлой неделе Анне Вески простилась со своим любимым мужем Бенно Бельчиковым. Резко ухудшившееся здоровье Бенно было причиной того, что Анне до сих пор не высказывалась по поводу войны в Украине. Общественное давление было огромным, но Анне было трудно говорить о чем-то еще, когда ее больной муж нуждался в круглосуточной поддержке дома.
66-летняя Анне Вески встречает нас у ворот дома, которые обычно открывал ее муж. Раньше по пути от ворот до входной двери Бенно — первоклассный повар — обычно со скромной улыбкой рассказывал своим гостям, что у него сегодня на кухне — подает ли он запеченого лосося, курицу гриль, бёфф а-ля тартар или что-нибудь еще. Он всегда спрашивал, не желаем ли мы к блюду рюмочку бодрящего напитка. Больше этого не будет. Уже никогда. Анне ставит кофейник на огонь. В доме тихо. В углу комнаты, рядом с камином, где Бенно любил смотреть телевизор, — свежие темно-красные розы. На каминной полке стоит фотография Бенно и урна с его прахом. "Это моя любимая фотография Бенно", — тихо говорит Анне.