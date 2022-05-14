Шоубиз
14.05.2022, 10:00

Анне Вески впервые рассказала о смерти мужа и ситуации в Украине: когда началась война, здоровье Бенно резко ухудшилось

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Свен Хальянд
Свен Хальянд
sven.haljand@kroonika.ee
В САДУ Анне и Бенно
В САДУ Анне и Бенно
ФОТО: Erakogu

На прошлой неделе Анне Вески простилась со своим любимым мужем Бенно Бельчиковым. Резко ухудшившееся здоровье Бенно было причиной того, что Анне до сих пор не высказывалась по поводу войны в Украине. Общественное давление было огромным, но Анне было трудно говорить о чем-то еще, когда ее больной муж нуждался в круглосуточной поддержке дома.

66-летняя Анне Вески встречает нас у ворот дома, которые обычно открывал ее муж. Раньше по пути от ворот до входной двери Бенно — первоклассный повар — обычно со скромной улыбкой рассказывал своим гостям, что у него сегодня на кухне — подает ли он запеченого лосося, курицу гриль, бёфф а-ля тартар или что-нибудь еще. Он всегда спрашивал, не желаем ли мы к блюду рюмочку бодрящего напитка. Больше этого не будет. Уже никогда. Анне ставит кофейник на огонь. В доме тихо. В углу комнаты, рядом с камином, где Бенно любил смотреть телевизор, — свежие темно-красные розы. На каминной полке стоит фотография Бенно и урна с его прахом. "Это моя любимая фотография Бенно", — тихо говорит Анне.

Анне рассказывает, какой была последняя просьба Бенно к ней: "Жизнь продолжается. Пожалуйста, не теряй свою жизнерадостность. Мы прожили вместе много прекрасных и счастливых лет. Я уйду спокойно, если буду знать, что блеск в твоих глазах никуда не исчезнет. Твоя задача - радовать людей так же, как ты это делала до этого. А также любить своих дочерей и внуков. Я знаю, что тебя поддержат твои лучшие друзья, которым я передал свои наставления".

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