"Аптекарь Мельхиор" перешагнул рубеж в 90 000 зрителей
Эстонский художественный фильм "Аптекарь Мельхиор" посмотрели в кино свыше 90 000 раз. С большой вероятностью картина станет первым эстонским кинопродуктом за последние несколько лет, который войдет в эксклюзивный клуб отечественных фильмов c более чем 100 000 зрителей.
Создатель персонажа Мельхиора, писатель Индрек Харгла, сказал: "Я хочу от души поблагодарить всех, кто пошел в кино на первый фильм о приключениях аптекаря Мельхиора. Очень трогательно, что вас так много. Я надеюсь, что и следующие фильмы заинтересуют столь же многих. В Эстонии могло бы быть больше исторических фильмов, и с помощью всех вас это становится возможным. Спасибо"!
Кинопрокатчик Тимо Диенер прокомментировал, что с начала пандемии коронавируса ни один эстонский фильм не привлекал в кино столько зрителей, сколько "Аптекарь Мельхиор": "За все время, прошедшее с восстановления независимости Эстонии, лишь 10 эстонским картинам удалось вступить в эксклюзивный клуб 100 000 зрителей, и все эти фильмы вышли до пандемии. Хоть последние годы сильно повлияли на привычки посещения кино и потребления культуры в более широком смысле, можно с уверенностью утверждать, что "Аптекарь Мельхиор" вернул наших людей в кинотеатры".
Эстонские фильмы более чем с 100 000 зрителей, время выхода на экраны и число купленных билетов:
1. "Правда и справедливость" (22.02.2019) – 267 588
2. "Встреча выпускников" (19.02.2016) – 189 084
3. "Имена в граните" (01.11.2002) – 168 743
4. "Зима" (07.02.2020) – 151 137
5. "Рождество Эйи в Тондикаку" (07.12.2018) – 150 429
6. "Встреча выпускников 2" (16.02.2018) – 146 501
7. "Встреча выпускников 3" (25.01.2019) – 122 146
8. "Товарищ ребенок" (23.03.2018) – 116 744
9. "1944" (20.02.2015) – 115 599
10. "Сипсик" (21.02.2020) – 107 496
Впервые в истории эстонского кино целая трилогия фильмов будет показана в течение одного календарного года. Премьера второй части трилогии про аптекаря Мельхиора, основанной на оригинальном сценарии Индрека Харгла, Эльмо Нюганена и Олле Мирме, состоится 19 августа, а третьей части – 14 октября этого года. Единый билет на всю трилогию можно приобрести в кинотеатрах Apollo здесь.
О фильме
Название: Аптекарь Мельхиор (первый фильм)
ENG: Melchior the Apothecary
Режиссер: Эльмо Нюганен
В главных ролях: Мяртен Метсавийр, Маарья Йоханна Мяги, Ало Кырве, Хенесси Шмидт, Франц Мальмстен, Андеро Эрмель, Кен Рюйтель, Майт Мальмстен, Хендрик Тоомпере, Марко Матвере
Продюсеры: Taska Film, Nafta Films, Apollo Film Productions, HansaFilm
Сопродюсеры: Maze Productions (Германия), Film Angels Productions (Латвия), InScript (Литва)
Поддержка: Эстонский институт кино, Министерство культуры, Вируский фонд кино, Saarte Fond, Тартуский фонд кино, Капитал культуры Эстонии, National Film Centre of Latvia, Рижский фонд кино, Lithuanian tax incentive, Creative Europe MEDIA, Kanal2 и Apollo TV.
В средневековом Таллинне убивают известного орденского рыцаря, избавившего Балтийское море от пиратов. Рыцарь найден обезглавленным. Его рот набит монетами. Пропала золотая цепь, которую он купил в день своей гибели.
Фогт назначает для расследования преступления аптекаря Мельхиора, который умеет говорить с мертвыми. Талантливый юноша обнаруживает, что убитый искал таинственного "таллиннского узника" и следы ведут в доминиканский монастырь, откуда начинается череда убийств – в смертельной опасности каждый, кто столкнулся с этой загадкой.
В то же время аптекарь начинает сомневаться в своем ученике, который, кажется, что-то скрывает...
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. В первом фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге "Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте" героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.
Режиссером картины стал Элмо Нюганен ("Имена в граните", "1944"). За производство отвечают: Taska Film ("O2", "Фред Юсси. Красота бытия", "Зима", "Встреча выпускников", "Имена в граните", "1944"), Nafta Films ("O2", "Тайное общество Супилинна"), Apollo Film Productions ("Зима", "Фильм старика", "Болото") и HansaFilm ("Правда и справедливость"). Трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Productions из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор – Михкель Соэ, художник – Матис Мяэсалу, за монтаж отвечает Марион Коппель, композитор – Лийна Сумера, руководитель по спецэффектам – Ян Вильюс.