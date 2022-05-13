"Аптекарь Мельхиор" перешагнул рубеж в 90 000 зрителей

Создатель персонажа Мельхиора, писатель Индрек Харгла, сказал: "Я хочу от души поблагодарить всех, кто пошел в кино на первый фильм о приключениях аптекаря Мельхиора. Очень трогательно, что вас так много. Я надеюсь, что и следующие фильмы заинтересуют столь же многих. В Эстонии могло бы быть больше исторических фильмов, и с помощью всех вас это становится возможным. Спасибо"!

Кинопрокатчик Тимо Диенер прокомментировал, что с начала пандемии коронавируса ни один эстонский фильм не привлекал в кино столько зрителей, сколько "Аптекарь Мельхиор": "За все время, прошедшее с восстановления независимости Эстонии, лишь 10 эстонским картинам удалось вступить в эксклюзивный клуб 100 000 зрителей, и все эти фильмы вышли до пандемии. Хоть последние годы сильно повлияли на привычки посещения кино и потребления культуры в более широком смысле, можно с уверенностью утверждать, что "Аптекарь Мельхиор" вернул наших людей в кинотеатры".

Эстонские фильмы более чем с 100 000 зрителей, время выхода на экраны и число купленных билетов:

1. "Правда и справедливость" (22.02.2019) – 267 588

2. "Встреча выпускников" (19.02.2016) – 189 084

3. "Имена в граните" (01.11.2002) – 168 743

4. "Зима" (07.02.2020) – 151 137

5. "Рождество Эйи в Тондикаку" (07.12.2018) – 150 429

6. "Встреча выпускников 2" (16.02.2018) – 146 501

7. "Встреча выпускников 3" (25.01.2019) – 122 146

8. "Товарищ ребенок" (23.03.2018) – 116 744

9. "1944" (20.02.2015) – 115 599

10. "Сипсик" (21.02.2020) – 107 496

Впервые в истории эстонского кино целая трилогия фильмов будет показана в течение одного календарного года. Премьера второй части трилогии про аптекаря Мельхиора, основанной на оригинальном сценарии Индрека Харгла, Эльмо ​​Нюганена и Олле Мирме, состоится 19 августа, а третьей части – 14 октября этого года. Единый билет на всю трилогию можно приобрести в кинотеатрах Apollo здесь.

О фильме

Название: Аптекарь Мельхиор (первый фильм)

ENG: Melchior the Apothecary

Режиссер: Эльмо Нюганен