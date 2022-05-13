ФОТО | Делает, что хочет? Филипп Киркоров неожиданно появился на Евровидении и наслаждался конкурсом в ВИП-зоне

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россия не сможет принять участие в конкурсе песни "Евровидение" в этом году после того, как начала войну. По словам EBU, решение было основано на правилах Евровидения и ценностях организации. Не секрет, что Филипп Киркоров, сторонник путинского режима, в свое время входил в состав российской делегации. Похоже, что Киркоров не уважает правила и решил все-таки заявиться на мероприятие, передает Kroonika.