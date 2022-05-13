Шоубиз
13.05.2022, 17:52

ФОТО | Делает, что хочет? Филипп Киркоров неожиданно появился на Евровидении и наслаждался конкурсом в ВИП-зоне

 
Маргарет Петрова
Маргарет Петрова margaret.petrova@kroonika.ee
Мерилин Мёльдер
Мерилин Мёльдер merilin.molder@kroonika.ee
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
ФОТО: Ekspress Meedia | Andres Putting

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россия не сможет принять участие в конкурсе песни "Евровидение" в этом году после того, как начала войну. По словам EBU, решение было основано на правилах Евровидения и ценностях организации. Не секрет, что Филипп Киркоров, сторонник путинского режима, в свое время входил в состав российской делегации. Похоже, что Киркоров не уважает правила и решил все-таки заявиться на мероприятие, передает Kroonika.

Судя по фотографиям, выложенным в социальные сети, видно, что Киркоров попал в VIP-зону конкурса, откуда смог насладиться вечером, параллельно показывая происходящее своим подписчикам, сообщает ТСН.


Киркоров признался в Instagram, что его позвали организаторы. Он сообщил, что с радостью принял их приглашение.

RusDelfi
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