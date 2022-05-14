Шоубиз
15.05.2022, 02:22

Победителем Евровидения-2022 стала Украина!

 (87)
Eurovision 2022 - Ukraine
Eurovision 2022 - Ukraine
ФОТО: AFP | MARCO BERTORELLO

Завершился конкурс песни Евровидения. Букмекеры опять не ошиблись: Украина, как и было предсказано, заняла первое место.

Однако всё было не так однозначно: после голосования профессионального жюри группа Kalush Orchestra не входила даже в тройку.

Всё решило зрительское голосование В целом оно согласилось с голосованием специалистов, но пару существенных исправлений в таблицу внесло, подняв Сербию на 5-е место из аутсайдеров, а Украину с 4-го. Второе место (несмотря на первое в "профессиональном" голосовании) занял Сэм Райдер из Великобритании, третье - Шанель из Испании.

Стефан, представлявший Эстонию, занял 13-е место.

Мы провели текстовую трансляцию в нашем онлайн-блоге.

Оставить комментарий Читать комментарии (87)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии