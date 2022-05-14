Победителем Евровидения-2022 стала Украина!

Однако всё было не так однозначно: после голосования профессионального жюри группа Kalush Orchestra не входила даже в тройку.

Всё решило зрительское голосование В целом оно согласилось с голосованием специалистов, но пару существенных исправлений в таблицу внесло, подняв Сербию на 5-е место из аутсайдеров, а Украину с 4-го. Второе место (несмотря на первое в "профессиональном" голосовании) занял Сэм Райдер из Великобритании, третье - Шанель из Испании.