15.05.2022, 02:22
Победителем Евровидения-2022 стала Украина!(87)
ФОТО: AFP | MARCO BERTORELLO
Завершился конкурс песни Евровидения. Букмекеры опять не ошиблись: Украина, как и было предсказано, заняла первое место.
Однако всё было не так однозначно: после голосования профессионального жюри группа Kalush Orchestra не входила даже в тройку.
Всё решило зрительское голосование В целом оно согласилось с голосованием специалистов, но пару существенных исправлений в таблицу внесло, подняв Сербию на 5-е место из аутсайдеров, а Украину с 4-го. Второе место (несмотря на первое в "профессиональном" голосовании) занял Сэм Райдер из Великобритании, третье - Шанель из Испании.
Стефан, представлявший Эстонию, занял 13-е место.
Мы провели текстовую трансляцию в нашем онлайн-блоге.