ФОТО | Сразу на фронт: основатель Kalush Orchestra после триумфа на Евровидении отправился на войну

Члены группы Kalush Orchestra получили специальное разрешение на выезд из Украины, чтобы принять участие в конкурсе "Евровидение 2022". Группа гастролировала по Европе для продвижения своей песни "Stefania". (Напомним, что сейчас ввиду военного положения в Украине, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет являются невыездными - прим.RusDelfi). Казалось бы, у победителей Евровидения будет хотя бы день, чтобы передохнуть. Но 27-летний Олег Псюк принял решение сразу после финала вернуться домой, чтобы защищать родину.



Перед отелем в Турине, где последние недели жили члены украинской группы, Псюк попрощался со своей девушкой Олександрой и уехал на такси в аэропорт.