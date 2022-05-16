В Доме Хопнера состоится лекция-дегустация "Еда и напитки на картинах итальянских художников"

Слушатели лекции узнают о взаимодействии кухни и искусства в Италии эпохи Возрождения, о том, как вдохновляли друг друга повара и художники. Эвелина Ведом расскажет о фруктах и овощах как о сакральных и эротических метафорах в искусстве. Много внимания в этой лекции будет уделено посуде, сервировке и украшению стола, а также излюбленным напиткам и яствам в Италии эпохи Ренессанса и Нового времени.

После выступления Эвелины Ведом вечер продолжится знакомством с итальянскими винами и бокалом качественного кьянти. Известный таллиннский сомелье Юрий Братчик из фирмы Bestwine не просто расскажет о винах Тосканы, но и поможет в дальнейшем более уверенно себя чувствовать, находясь перед стеллажом с итальянскими винами или получив карту вин в ресторане.

Поговорим об увлекательных сюжетах в истории итальянского искусства и продегустируем качественное итальянское вино — 26 мая в Доме Хопнера.

Эвелина Ведом – историк искусства и переводчик издательства Художественного музея Эстонии. Многие знают ее как организатора и куратора выставок исторического костюма в замке Фалль и коллекционера фарфора, её экскурсии и лекции всегда пользуются большой популярностью у публики.

Билеты возможно приобрести через Piletilevi. Дополнительная информация о билетах: ljagu.roman@gmail.com, тел. 56 156 522.