"Нахлебник": Русский театр приглашает на летний спектакль

Почти 20 лет эта пьеса, сочиненная Тургеневым специально для великого актера Михаила Щепкина, находилась под цензурным запретом. И уже полтора столетия «Нахлебник» с большим успехом идет на ведущих сценах Москвы и Санкт-Петербурга. В Эстонии эту пьесу неоднократно ставил театр «Ванемуйне».