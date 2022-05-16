"Нахлебник": Русский театр приглашает на летний спектакль(6)
Продолжая традицию летних проектов, Русский театр готовит спектакль по пьесе Тургенева «Нахлебник», который пройдет в старинных интерьерах усадьбы Сагади.
Почти 20 лет эта пьеса, сочиненная Тургеневым специально для великого актера Михаила Щепкина, находилась под цензурным запретом. И уже полтора столетия «Нахлебник» с большим успехом идет на ведущих сценах Москвы и Санкт-Петербурга. В Эстонии эту пьесу неоднократно ставил театр «Ванемуйне».
Это трогательная история о родительской любви и самопожертвовании. Главной героине предстоит сделать выбор: признать или отвергнуть отцовскую любовь, а зрителям определить, осталось ли в мире власти, славы и денег место благородству, чести и достоинству.
В главной роли - старейший актер труппы театра Леонид Шевцов.
Премьера пройдет на мызе Сагади 27 мая.
Билеты ЗДЕСЬ.