Культура
16.05.2022, 20:36

"Нахлебник": Русский театр приглашает на летний спектакль

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Nahlebnik
Nahlebnik
ФОТО: Vene teater | Vene teater

Продолжая традицию летних проектов, Русский театр готовит спектакль по пьесе Тургенева «Нахлебник», который пройдет в старинных интерьерах усадьбы Сагади.

Почти 20 лет эта пьеса, сочиненная Тургеневым специально для великого актера Михаила Щепкина, находилась под цензурным запретом. И уже полтора столетия «Нахлебник» с большим успехом идет на ведущих сценах Москвы и Санкт-Петербурга. В Эстонии эту пьесу неоднократно ставил театр «Ванемуйне».

Это трогательная история о родительской любви и самопожертвовании. Главной героине предстоит сделать выбор: признать или отвергнуть отцовскую любовь, а зрителям определить, осталось ли в мире власти, славы и денег место благородству, чести и достоинству.

В главной роли - старейший актер труппы театра Леонид Шевцов.

Премьера пройдет на мызе Сагади 27 мая.

Билеты ЗДЕСЬ.


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