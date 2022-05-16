Уже в этот четверг: Королевский национальный балет Грузии с уникальным танцевальным шоу "Огонь Грузии"

Эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями станут незабываемым зрелищем для каждого зрителя. Мастерская постановка и красочные костюмы помогут отправиться в незабываемое путешествие по многовековой Грузии.

«Королевский национальный балет» Грузии под руководством Гелы Поцхишвили и Маиы Кикнадзе выступает на сцене уже более 30 лет. Свыше 40 миллионов человек в 80 странах мира рукоплескали танцорам, поражающим воображение зрителей великолепной техникой исполнения, неподражаемым артистизмом, куражом и безудержной экспрессией, свойственной только грузинским танцам.

С 1990 года коллектив гастролировал почти во всех странах мира - Австрии, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Греции, Индии, США, Испании, Египте, Франции, Японии, Италии, Англии, Новой Зеландии, Австралии, Турции, Израиле и т.д.

Театр находится в постоянном процессе сбора, изучения и развития национальных танцев в современном направлении, создания новых хореографических миниатюр, новелл и представлений, иллюстрирующих прошлое и настоящее грузинского народа.

«Огонь Грузии» — это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией.

Новая хореографическая программа «Огонь Грузии» — яркое, красочное шоу, позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир танца, гармонично сочетающий в себе ювелирно отточенные движения, стиль, элегантность и эмоциональность грузин.

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