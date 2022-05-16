26 мая в Паэ парке пройдет уже шестой Народный забег

В этом году информационным партнером стало радио Волна. Ведущие утреннего шоу Юлия Манго и Максим Милованов также примут участие в забеге.

Забег для всех желающих абсолютно бесплатный, первые 600 участников получат медали. Это прекрасная возможность провести время со своей семьей и с пользой для здоровья. Родители таким образом могут приобщать детей к спорту c детства.

На странице Радио Волна в Facebook https://www.facebook.com/radiovolnaestonia/posts/3159529757636631, можно проголосовать с кем вы хотели бы пробежать 26 мая в Паэ парке - с Юлией или Максимом?

Зарегистрироваться на участие в забеге можно до 25 мая по адресу: http://iseteenindus.pargijooksud.ee

Увидимся на старте!