29 мая в новом ресторане La Pineta состоится лекция на тему "Тайны замков долины Луары"

Старинные французские замки в плодородной долине реки Луары прославились не только благодаря своими обитателям - французским королям и королевам, георцогам и герцогиням, королевским фавориткам, знаменитым худодникам и созданными ими произведениям искусства, но и французским романам. Великолепная архитектура, прекраснейшие сады и парки, богатые дичью охотничьи угодья, и, разумеется, неповторимый, живописный и такой безмятежный ландшафт самой долины - всем этим восхищается каждый, кто хоть раз побывал в этих местах!