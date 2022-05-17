29 мая в новом ресторане La Pineta состоится лекция на тему "Тайны замков долины Луары"
Старинные французские замки в плодородной долине реки Луары прославились не только благодаря своими обитателям - французским королям и королевам, георцогам и герцогиням, королевским фавориткам, знаменитым худодникам и созданными ими произведениям искусства, но и французским романам. Великолепная архитектура, прекраснейшие сады и парки, богатые дичью охотничьи угодья, и, разумеется, неповторимый, живописный и такой безмятежный ландшафт самой долины - всем этим восхищается каждый, кто хоть раз побывал в этих местах!
Во время лекции совершим путешествие по самым знаменитым замкам долины Луары, и узнаем об их владельцах и обитателях - о соперничестве и смертельной ненависти королев и королевских фавориток, о предательстве и убийстве маршала Франции, о грандиозном проекте короля Франциска I, о восхождении на престол Короля-Солнце, Людовика XIV , и о том, какую тайну замка унес с собой в могилу великий Леонардо да Винчи.
Лектор: искусствовед Эвелина Ведом.
Место проведения: новый ресторан La Pineta Restoran, A. Weizenbergi 18, Tallinn
14:00 - регистрация
14:45- подача блюда
15:00 - начало лекции
15:45 - пауза
16:15 - продолжение лекции
17:00 - вопросы зрителей к лектору
Стоимость билета 49€
NB! В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:
- приветственный напиток Prosecco
- блюдо на выбор:
1. carpaccio kaheksajalg ja krevetid
2. veiseliha carpaccio
Количество мест ограничено, регистрация обязательна по емайл адресу!
Просьба при регистрации уточнять:
1. ИМЯ И ФАМИЛИЯ каждого гостя
2. Блюдо на выбор