Культура
17.05.2022, 10:00

29 мая в новом ресторане La Pineta состоится лекция на тему "Тайны замков долины Луары"

 
pressifoto
pressifoto
pressifoto | pressifoto

Старинные французские замки в плодородной долине реки Луары прославились не только благодаря своими обитателям - французским королям и королевам, георцогам и герцогиням, королевским фавориткам, знаменитым худодникам и созданными ими произведениям искусства, но и французским романам. Великолепная архитектура, прекраснейшие сады и парки, богатые дичью охотничьи угодья, и, разумеется, неповторимый, живописный и такой безмятежный ландшафт самой долины - всем этим восхищается каждый, кто хоть раз побывал в этих местах!

Во время лекции совершим путешествие по самым знаменитым замкам долины Луары, и узнаем об их владельцах и обитателях - о соперничестве и смертельной ненависти королев и королевских фавориток, о предательстве и убийстве маршала Франции, о грандиозном проекте короля Франциска I, о восхождении на престол Короля-Солнце, Людовика XIV , и о том, какую тайну замка унес с собой в могилу великий Леонардо да Винчи.

Лектор: искусствовед Эвелина Ведом.

Место проведения: новый ресторан La Pineta Restoran, A. Weizenbergi 18, Tallinn

14:00 - регистрация

14:45- подача блюда

15:00 - начало лекции

15:45 - пауза

16:15 - продолжение лекции

17:00 - вопросы зрителей к лектору


Стоимость билета 49€


NB! В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

- приветственный напиток Prosecco

- блюдо на выбор:

1. carpaccio kaheksajalg ja krevetid

2. veiseliha carpaccio


Количество мест ограничено, регистрация обязательна по емайл адресу!

Просьба при регистрации уточнять:

1. ИМЯ И ФАМИЛИЯ каждого гостя

2. Блюдо на выбор

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии