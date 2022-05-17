Решение эстонского жюри присудить Украине ноль баллов вызвало жаркие споры

Начнем с того, кто входил в состав эстонского жюри. Баллы распределяли: неоднократно посещавший Евровидение в качестве автора песен Свен Лыхмус, известный композитор и лирик Майан Кярмас, молодая певица Лийна Ариадне Педаник, все более заметный музыкальный продюсер и певец Карл Киллинг, а также один из самых важных музыкальных менеджеров Эстонии Тоомас Олльюм.

Окончательным решение баллы были распределены следующим образом:

12 - Швеция

10 - Италия

8 - Австралия

7 - Португалия

6 - Греция

5 - Финляндия

4 - Великобритания

3 - Азербайджан

2 - Литва

1 - Голландия

Уже во время финала в Twitter и Facebook начали появляться различные сообщения, в которых осуждался выбор эстонского жюри. Имена пяти экспертов начали распространяться, а также появились сообщения с предложением отозвать их. Журналист Прийт Хыбемяги также разместил имена на своей стене в Facebook, но позже удалил список.

Причину возникновения разногласий понять трудно, поскольку Эстония была не единственной страной, жюри которой не дало баллов украинским участникам. Такими странами были, помимо Эстонии, например, Швеция, Финляндия, Великобритания и Италия. Жюри в этих странах состояло из еще более известных музыкальных экспертов, чем эстонское.

По словам Пилле-Май Хелемяэ, руководителя отдела коммуникаций ERR, возмущение, направленное на жюри, довольно обидно. "Они действовали профессионально и с наилучшими намерениями. Это правда, что мнение зрителей не всегда совпадает с мнением жюри, но в этом и есть вся суть и очарование "Евровидения", - выразила свою точку зрения Хелемяэ.

По ее словам, работа жюри очень четко регламентирована, и перед началом оценивания, жюри по видео получает инструкции о процедуре проведения выставления оценок. "Судейство было основано на принципе расстановки песен по результативности, т.е. оцениваются все песни, но баллы начисляются лишь десяти лучшим. Украинская песня заняла место в середине рейтинга и одной из первых осталось без баллов от экспертов", - рассказала она.

Критерии установлены Европейским вещательным союзом (EBU). Четыре компонента, на которых жюри должно основывать свое решение: вокальные способности, сценическое исполнение, структура и оригинальность песни, а также общее впечатление от выступления.