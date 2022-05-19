Политики EKRE завели TikTok: Мартин Хельме бросает шляпу и косит под Джеймса Бонда

В TikTok существует множество официальных аккаунтов различных фирм, брендов и организаций. Сейчас это - один из самых доступных способов продвижения в социальных сетях. Целевой аудиторией обычно становится молодежь. EKRE решила не упускать такую возможность_ и председатель Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме собственной персоной появился в первом видео на их официальном аккаунте.



Под эпичную тему из фильмов про Джеймса Бонда он вошел через дверь и ловко бросил шляпу на вешалку. В следующем кадре надпись на экране сообщила нам о том, что "EKRE прибыла на место!" ("EKRE on kohal!").

Видео набрало 27 тысяч просмотров и 1419 лайков на момент написания этой статьи. На своей странице в Facebook политик также поделился видеороликом, написав: "Имя - Хельме. Мартин Хельме. Universal Exports. Теперь мы занимаемся Тиктоком". (Universal Exports - вымышленная компания импорта экспорта в "бондиане", которая являлась прикрытием для британских секретных агентов - прим.ред.).

Аккаунты в одной из самых популярных социальных сетей также есть у молодежного крыла зеленых, реформистов, социал-демократов и центристов. Видео последних не встретили поддержки в период муниципальных выборов. Скорее, наоборот. Комментаторы высказывались довольно резко и негативно в адрес авторов видео, а также критиковали действия политиков.

Первое видео EKRE также восприняли неоднозначно. Комментарии варьировались от "О да! Наконец-то" до "О нет, только не это!".