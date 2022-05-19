Спектакль-триггер: Рецензия Татьяны Космыниной на “Король Лир и его дети”(2)
Сложно представить себе место, менее подходящее для спектаклей, чем знаменитый солидный Зал с черным потолком в Доме писателей на улице Харью. А между тем именно там вот уже несколько лет творится настоящий театр - Театр, которому не нужны ни замысловатый свет, ни шумовые эффекты, ни бархатный занавес… да там даже сцены нет! Есть пара жестких стульев, рояль, паркетный пол. Но когда на этот паркет выходят актеры театральной студии “Поэтическое содружество”, начинается настоящая магия. Та самая, ради которой, по моему скромному мнению, зрители и ходят в театр - очищающая душу магия сопереживания выдуманным героям.
Сегодня на арене (зачеркнуто) на паркете - “Король Лир и его дети” - новый спектакль руководителя студии, поэта Елены Скульской. Королева “и ее дети” продолжают исследовать Шекспира, параллельно вгрызаясь (иначе и не скажешь) в лучшую мировую литературу, используя шесть языков!
Я говорю “продолжают”, потому что зрители еще очень хорошо помнят предыдущий спектакль студии - “Маленькие трагедии Принца Датского”. Оба спектакля - и тогда, и сейчас - едва не под микроскопом рассматривают, буквально препарируют природу человека, поворачивают наши глаза “зрачками в душу”. Но есть и одно существенное и болезненное отличие.
В “Маленьких трагедиях Принца Датского” зритель имел возможность отождествлять себя с неудачливым, истеричным, но все же не лишенным чести и благородства героем - Гамлетом. Год назад мы плакали, когда в ответ на высокомерную просьбу Гамлета: “Вот флейта. Сыграйте на ней что-нибудь!” Гильденстерн не отказывался, но легко играл на прекрасном инструменте. Заготовленное “Что ж вы думаете, со мной это легче чем с флейтой” застревало в горле актера, а на зрителя обрушивалось оглушающее открытие: играть на нас может кто угодно. Мы выходили из зала неудачниками, но неудачниками прощенными.
Теперь же “Король Лир и его дети” без лишних сантиментов и жалости оставляют зрителя один на один с его собственными пороками, стыдом, глупостью и тщеславием. Совершенно искренне, наивно и поэтому пронзительно играет Лира выпускник студии Алексей Ларин. Зрители так хохочут над ним, над его картонной короной, над ядовитыми репликами, намекающими, что, де, главную роль ему оплатила семья - спонсор студии, что вот-вот начнут улюлюкать. А поймав себя на этом желании, уже не оправдаешься. Совесть холодно констатирует: ты был среди тех, кто гнал, кто плевал, кто глумился. Дальше маховик спектакля раскручивается с такой бешеной скоростью, что не успеваешь слезы утирать: Бродский, Мандельштам, Скульская, Блок, Шекспир, Цветаева, внезапно - лирическая песня на украинском языке. Карина Оскилко нежно-нежно поет, я не понимаю ни единого слова, но чувствую, что слова о любви. Почему же артисты замерли, как перед могилой? Откуда такая боль и скорбь на их лицах? Почему задыхаемся от слез мы в зале?... Существует такое понятие “комплекс выживших”. Спектакль “Король Лир и его дети” и о нем тоже. Впрочем, он настолько многогранный и многослойный, что сформулировать двумя-тремя словами его тему невозможно. Более того, чем больше времени проходит после спектакля, тем больше смыслов открывается. А диалог в голове с его создателями становится все интереснее. Про себя я назвала его “спектакль-триггер”. Скульская мастерски работает не только со словами, но с ассоциациями, с намеками, с культурными кодами и историческим опытом, подвергая все сомнению, разрушая пошлые штампы и предлагая взамен оголенные нервы актеров и поэтов.
Отдельное и особенное внимание хочется уделить “детям”. Известно, что в студию “Поэтическое содружество” принимают подростков без конкурса, однако, глядя на сцену, начинаешь крепко в этом сомневаться. Музыкальные, певучие, пластичные, яркие, темпераментные и наконец (да простят мне актеры такую оценку, но я не могу удержаться) просто очень и очень красивые люди: A. Jevnovitš, K. Oskilko, S. Žogal, A. Larin, D. Sokolov, N. Anikin, K. Kiss, K. Kopti, J. Suškevitš, I. Piljukov.. Чего нет в их игре, так это самолюбования. А вот обезоруживающей самоиронии - с избытком. И тут я тоже вижу влияние Елены Скульской. Беспощадная к себе она и своих студентов научила смеяться над собой, а это очень редкое качество в наш век.
Остается только напомнить, что осталось всего 4 представления: в доме писателей 21 и 22 мая в 14 часов, 25 мая в 17 часов и 5 июня у Девичьей башни в 18.00