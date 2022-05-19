Спектакль-триггер: Рецензия Татьяны Космыниной на “Король Лир и его дети”

В “Маленьких трагедиях Принца Датского” зритель имел возможность отождествлять себя с неудачливым, истеричным, но все же не лишенным чести и благородства героем - Гамлетом. Год назад мы плакали, когда в ответ на высокомерную просьбу Гамлета: “Вот флейта. Сыграйте на ней что-нибудь!” Гильденстерн не отказывался, но легко играл на прекрасном инструменте. Заготовленное “Что ж вы думаете, со мной это легче чем с флейтой” застревало в горле актера, а на зрителя обрушивалось оглушающее открытие: играть на нас может кто угодно. Мы выходили из зала неудачниками, но неудачниками прощенными.

Теперь же “Король Лир и его дети” без лишних сантиментов и жалости оставляют зрителя один на один с его собственными пороками, стыдом, глупостью и тщеславием. Совершенно искренне, наивно и поэтому пронзительно играет Лира выпускник студии Алексей Ларин. Зрители так хохочут над ним, над его картонной короной, над ядовитыми репликами, намекающими, что, де, главную роль ему оплатила семья - спонсор студии, что вот-вот начнут улюлюкать. А поймав себя на этом желании, уже не оправдаешься. Совесть холодно констатирует: ты был среди тех, кто гнал, кто плевал, кто глумился. Дальше маховик спектакля раскручивается с такой бешеной скоростью, что не успеваешь слезы утирать: Бродский, Мандельштам, Скульская, Блок, Шекспир, Цветаева, внезапно - лирическая песня на украинском языке. Карина Оскилко нежно-нежно поет, я не понимаю ни единого слова, но чувствую, что слова о любви. Почему же артисты замерли, как перед могилой? Откуда такая боль и скорбь на их лицах? Почему задыхаемся от слез мы в зале?... Существует такое понятие “комплекс выживших”. Спектакль “Король Лир и его дети” и о нем тоже. Впрочем, он настолько многогранный и многослойный, что сформулировать двумя-тремя словами его тему невозможно. Более того, чем больше времени проходит после спектакля, тем больше смыслов открывается. А диалог в голове с его создателями становится все интереснее. Про себя я назвала его “спектакль-триггер”. Скульская мастерски работает не только со словами, но с ассоциациями, с намеками, с культурными кодами и историческим опытом, подвергая все сомнению, разрушая пошлые штампы и предлагая взамен оголенные нервы актеров и поэтов.