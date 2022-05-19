Первый фестиваль уличной еды в Ласнамяэ приглашает открыть для себя различные вкусы

«Мы объездили почти всю Эстонию с новыми и современными уличными вкусами, теперь самое время приехать и показать, что происходит в Ласнамяэ. Первый фестиваль уличной еды в Ласнамяэ предлагает гастрономические впечатления для всей семьи. Лучшие в своем деле мастера, как местные, так и приехавшие издалека, примчатся на парковку Lasnamäe Centrum. На протяжении двух дней недалеко от дома можно будет попробовать новые незабываемые блюда, гостей ждет отличное настроение и приятная атмосфера семейного праздника», — сказала одна из организаторов фестиваля уличной еды Тийна Кыресоо.

Наряду с богатыми вкусовыми впечатлениями на фестивале гостей ждет множество развлечений. Например, на фестивале выступят несколько известных музыкальных исполнителей, уличный цирковой артист Сильвен Помме со своим цирковым представлением. В рамках этого фестиваля в субботу «ЛаснаИдея» организует pop-up LEGO-турнир, в котором могут участвовать команды из 2–6 человек, чтобы проверить свою скорость, креативность и командную работу.

В воскресенье для посетителей фестиваля появится возможность открыть для себя окресности района. Во время пешеходной экскурсии по Ласнамяэ активисты из НКО Ласнаидея покажут, какой разноцветный и многообразный Ласнамяэ в действительности! Разрушатся стереотипы о Ласнамяэ и все желающие смогут познакомиттся с районом через призму своего восприятия. А для тех, кто хочет просто расслабиться, будет открыта приятная зона отдыха.

«Lasnamäe Centrum стремится стать центром местного сообщества и предлагать не только возможности для покупок, но и место, где люди могут встречаться, получать хорошие впечатления и приятно проводить время. Первый фестиваль уличной еды в Ласнамяэ дает возможность насладиться весной с приятными развлечениями и захватывающими гастрономическими впечатлениями», — сказала руководитель торгового комплекса Теана Башкирцева.

Фестиваль уличной еды в Ласнамяэ пройдет 21–22 мая на парковке торгового центра Lasnamäe Centrum. Организаторами фестиваля являются ByTiina и Lasnamäe Centrum, вход на фестиваль для всех бесплатный.