Несчастный случай? Раймонд Кальюлайд передвигается на костылях

"Я использую эти интересные аксессуары в связи с тем, что я восстанавливаюсь после операции на колене", - сообщил Раймонд. "К сожалению, спорт и активный образ жизни иногда сопровождаются травмами. Так получилось, что я сильно повредил колено, вероятно, во время бега. В результате этого мне потребовалась операция".

Сейчас Раймонд уже не нуждается в костылях, но процесс реабилитации в физиотерапии займет несколько месяцев. По словам Раймонда, гала-вечер "Золотого яйца" был особенным для него и Яне, поскольку они впервые за два с лишним года вместе побывали на вечеринке. Последний раз это было, когда Яне была беременной дочерью Иидой.

"Вечер был замечательным еще и по той причине, что я смог увидеть многих бывших коллег, и, более того, было сделано несколько предложений о работе. Так что, если у меня когда-нибудь закончится политическая карьера, добро пожаловать обратно в маркетинг", - радостно рассказал Раймонд.