"Нервы", FACE и "Порнофильмы" отправляются в благотворительный тур в поддержку Украины(5)
Всю прибыль, полученную с продажи билетов и донатов на этих концертах, музыканты направят на помощь пострадавшим от военных действий украинцам.
2 июня 2022 в Cathouse Concert Hall
Двери открываются в 19.00
Рекомендованное возрастное ограничение 16+
Средства будут направлены на лечение пострадавших, помощь медицинским учреждениям, полевым врачам, волонтерским лагерям, закупку необходимых медикаментов и технических средств реабилитации, а также адресно - на нужды конкретных людей и семей, которым необходима помощь.
Артистов объединяет общее стремление: оказать помощь, а также доступным способом выразить протест против вторжения в Украину и преступного режима России.
Благотворительный тур STAND WITH UKRAINE - это способ помочь вместе, приходите на концерты и присоединяйтесь к благотворительному марафону.
Билеты и донаты: https://ticketshop.lv/ru/events/4198