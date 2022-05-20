"Нервы", FACE и "Порнофильмы" отправляются в благотворительный тур в поддержку Украины

Средства будут направлены на лечение пострадавших, помощь медицинским учреждениям, полевым врачам, волонтерским лагерям, закупку необходимых медикаментов и технических средств реабилитации, а также адресно - на нужды конкретных людей и семей, которым необходима помощь.

Артистов объединяет общее стремление: оказать помощь, а также доступным способом выразить протест против вторжения в Украину и преступного режима России.

Благотворительный тур STAND WITH UKRAINE - это способ помочь вместе, приходите на концерты и присоединяйтесь к благотворительному марафону.

Билеты и донаты: https://ticketshop.lv/ru/events/4198