ГАЛЕРЕЯ | Смотри, как прошел танцевальный фестиваль J-Fest в Йыхви!
21 мая Йыхвиском концертном доме прошел ежегодный танцевальный фестиваль J-Fest: Showcase edition. Команда Delfi была на месте и следила за яркими номерами! Смотрите, как это было!
Сегодня запустится новый формат фестиваля J-Fest, где сразились 15 команд из Эстонии и Латвии! На Showcase edition зрители смогли насладиться яркими групповыми танцевальными номерами. Начиная от уличных направлений, заканчивая лирическими и экспериментальными постановками.
На следующей неделе пройдет еще 3 мероприятия от J-Fest.
27.05 J-Fest: Conference, Tallinn
28.05 J-Fest: Battle, Tallinn
29.05 J-Fest x Tingz Ball, Tallinn
Каждое мероприятие будет отличаться от другого энергетикой, атмосферой, танцорами, стилями.
На баттлах будет много соревновательной энергии, где топовые танцоры Эстонии и Европы будут биться в разных уличных танцевальных направлениях. Hip-Hop, Dancehall, Breaking, Experimental и другие танцевальные направления будут представлены в этот день. Ну и, конечно, яркие шоукейсы от топовых судей.
Билеты можно приобрести здесь.
Ну а Vogue Ball окунет вас в мир моды, гламура и эпатажа. Лучшие танцоры в роскошных костюмах сразятся друг с другом в разных категориях. Для создания шикарной атмосферы бала зрители должны будут тоже подобрать соответствующий дресс код, близкий к тематике J-Fest 2022. Подробную информацию можно найти в Instagram мероприятия @j.fest2022 и в Facebook.
Билеты можно приобрести здесь.
На конференции будут выступать представители танцевальной индустрии Эстонии, будут подниматься и обсуждаться острые проблемы связанные с танцами и культурой в общем.