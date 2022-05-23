Вопрос о стране-хозяйке "Евровидения" набирает обороты. Украинцы признают, что скорее всего не смогут провести конкурс

В то время, как несколько участников победителя Евровидения оркестра "Калуш" в понедельник взяли в руки оружие и отправились на войну, Общественная телерадиокомпания Украины (UA: PBC) начала работу над конкурсом следующего года. Глава вещателя Мыкола Чернотыцкый признался на пресс-конференции в Украине, что предстоят тяжелые переговоры с EBU. Хотя поначалу могло показаться, что украинцы мыслят нереалистично.

"Если в других странах волнуют вопросы инфраструктуры и финансирования, то в нашей стране, безусловно, важен фактор безопасности. Это будут сложные переговоры, я в этом уже уверен", - сообщил Чернотых.

В недавнем прошлом Украина уже принимала два конкурса песни "Евровидение". Хотя на этот раз ситуация еще более сложная, из прошлого уже были извлечены уроки, как заранее избежать определенных проблем. В 2017 году больше всего проблем возникло именно с бюджетом и его составлением. "Я хотел бы напомнить, что даже в 2017 году, когда конкурс "Евровидение" проходил в Киеве, перед этим шли дебаты. Например, Украина тогда обязалась предоставить так называемую финансовую гарантию в размере 15 миллионов евро. Если бы что-то неожиданно пошло не так, другая страна организовала бы конкурс на эти средства".

"Поэтому этот вопрос гораздо сложнее, чем просто желание", - признает глава UA:PBC.

Хотя в прошлом в качестве основной замены предлагался Стокгольм, а сами шведы проявляли большой интерес к тому, чтобы провести конкурс у себя. Но история подсказывает другой путь. В шести случаях в истории "Евровидения" страна-победитель отказывалась или была вынуждена отказаться от права проведения конкурса.

В четырех из этих случаев организаторами мероприятия были британцы. В одном случае они получили на это право, потому что заняли второе место. В других случаях свою роль сыграли их авторитет и хорошая инфраструктура. В этом году Великобритания также заняла второе место.

Может ли Таллинн в настоящее время претендовать на то, чтобы провести у себя конкурс?