Вопрос о стране-хозяйке "Евровидения" набирает обороты. Украинцы признают, что скорее всего не смогут провести конкурс(6)
В то время как в Турине была еще не полностью разобрана сцена только что завершившегося "Евровидения", Европейский вещательный союз (EBU) и представители Украины приступили в пятницу к обсуждению конкурса следующего года. Сейчас никто не знает, какой будет ситуация с войной в Украине через год, а важные решения относительно "Евровидения" нужно принимать уже сейчас.
В то время, как несколько участников победителя Евровидения оркестра "Калуш" в понедельник взяли в руки оружие и отправились на войну, Общественная телерадиокомпания Украины (UA: PBC) начала работу над конкурсом следующего года. Глава вещателя Мыкола Чернотыцкый признался на пресс-конференции в Украине, что предстоят тяжелые переговоры с EBU. Хотя поначалу могло показаться, что украинцы мыслят нереалистично.
"Если в других странах волнуют вопросы инфраструктуры и финансирования, то в нашей стране, безусловно, важен фактор безопасности. Это будут сложные переговоры, я в этом уже уверен", - сообщил Чернотых.
В недавнем прошлом Украина уже принимала два конкурса песни "Евровидение". Хотя на этот раз ситуация еще более сложная, из прошлого уже были извлечены уроки, как заранее избежать определенных проблем. В 2017 году больше всего проблем возникло именно с бюджетом и его составлением. "Я хотел бы напомнить, что даже в 2017 году, когда конкурс "Евровидение" проходил в Киеве, перед этим шли дебаты. Например, Украина тогда обязалась предоставить так называемую финансовую гарантию в размере 15 миллионов евро. Если бы что-то неожиданно пошло не так, другая страна организовала бы конкурс на эти средства".
"Поэтому этот вопрос гораздо сложнее, чем просто желание", - признает глава UA:PBC.
Хотя в прошлом в качестве основной замены предлагался Стокгольм, а сами шведы проявляли большой интерес к тому, чтобы провести конкурс у себя. Но история подсказывает другой путь. В шести случаях в истории "Евровидения" страна-победитель отказывалась или была вынуждена отказаться от права проведения конкурса.
В четырех из этих случаев организаторами мероприятия были британцы. В одном случае они получили на это право, потому что заняли второе место. В других случаях свою роль сыграли их авторитет и хорошая инфраструктура. В этом году Великобритания также заняла второе место.
Может ли Таллинн в настоящее время претендовать на то, чтобы провести у себя конкурс?
Хотя с момента проведения "Евровидения" в Эстонии прошло 20 лет, основные критерии для проведение конкурса за это время практически не изменились. После победы Украины официальный сайт песенного конкурса отметил, что в прошлом году города, претендующие на право проведения мероприятия, должны были соответствовать четырем основным критериям.
А именно, у города должна быть концертная площадка вместимостью не менее 10 000 зрителей плюс пресс-центр, международный аэропорт недалеко от города и достаточное количество мест для размещения гостей и зрителей.
Если последние три критерия Таллинном могут быть выполнены, то вместить десять тысяч зрителей в Saku Suurhall будет не так просто. Хотя технически он должен вмещать такое число зрителей с точки зрения количества мест, то сами сцены "Евровидения" со временем становятся все больше и мощнее.