Концерт Филиппа Киркорова отменяется, деньги будут возвращены

Сообщаем: в связи с тем, что Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию, его концерт, запланированный на 27 мая 2022 года, отменяется.



Несмотря на серьезные финансовые потери организатора, мы выполняем свои обязательства перед зрителями и 27 мая открываем возврат денег за билеты.



Электронные билеты, купленные на сайте Piletilevi, будут выкуплены автоматически в течение 15 рабочих дней. Заявление отправлять не нужно, деньги будут перечислены на счет покупателя, с которого была совершена покупка билетов.



Билеты, купленные в пунктах продажи Piletilevi, можно сдать, написав по адресу tagasiost@piletilevi.ee, указав в письме ID-номера билетов и свои банковские реквизиты.



Владельцев билетов купленных у организатора просим написать заявление о возврате по адресу info@artmusic.ee, указав в письме ID-номера билетов и свои банковские реквизиты.



Заявления на возврат принимаются до 27 июня 2022 года.