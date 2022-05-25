В Эстонии началась борьба с проституцией: покупка секса - это насилие!

“Наша цель - обратить внимание на все вытекающие последствия при покупке секс-услуг, прежде всего, для вовлеченных в проституцию, - объясняет эксперт по торговле людьми и член правления НКО Eluliin Эда Мёльдер. - Мы хотим донести до людей, какие сопутствующие неприятности за этим последуют: торговля людьми и недостойное обращение, а также насилие. Многие вовлеченные в проституцию страдают от дичайших депрессий или не видят для себя другой альтернативы в жизни”.

Основной посыл кампании “Думай правильной головой” заложен в ее слогане: “Покупка секса - это насилие”. Данные утверждения подкреплены фактами из исследований Института развития здоровья (TAI). Они показывают, как торговля своим телом на самом деле влияет на человека и доказывают, что это на самом деле насилие.

“Покупка секса у лиц, ставших жертвами торговли людьми, а также у несовершеннолетних в Эстонии считается преступлением и наказывается в уголовном порядке. Склонение к занятиям проституцией, а также сутенерство тоже являются наказуемыми, - подчеркивает Мёльдер. - Убеждение в том, что покупка секса - это всего лишь операция, не оказывающая никакого дальнейшего разрушительного влияния на жертву или на общество в целом, - наивно”.

Здесь Мёльдер ссылается на всё те же исследования, которые показывают, что 50 процентов вовлеченных в проституцию женщин страдают от депрессии, у трети - панические атаки, а 30 процентов подвергались сексуальным унижениям. “Наш посыл максимально прост: думай правильной головой, ведь только в этом случае ты поймешь последствия своих действий и осознаешь, что покупка секса - это насилие”, - говорит Мёльдер, у которой большой опыт работы терапевтом и консультантом кризисного центра Eluliin, ведь там она каждый день сталкивается с жертвами так называемой секс-индустрии: все эти люди подвергались сексуальному унижению или с ними происходили еще более ужасные вещи.