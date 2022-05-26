ВИДЕО | "Не каждый же день есть воблу и пить пиво": Посетители фестиваля еды в Ласнамяэ рассказали, жалко ли тратить 20 евро за обед(5)
На прошедших выходных состоялся фестиваль уличной еды в Ласнамяэ. Редактор "Бублика" Алина Захарова выяснила, насколько подорожали любимые блюда: шашлык, бургеры, пироги и т.д. А также, как к повышению цен отнеслись гости фестиваля. Стали ли они больше задумываться о том, чтобы готовить дома, реже ходить в рестораны и пользоваться доставкой? Смотрите видео!
"С нового года на некоторые пироги у нас увеличилась цена на 2 евро за целый пирог. Это нормально, потому что все продукты тоже дорожают, так что нам некуда деваться", — рассказали нам известные в Таллинне производители пирогов Nikolay.
Продавцы шашлыка поделились, что в прошлом сезоне их шашлык стоил 8 евро, а сейчас 10 евро за порцию.
Как ни странно, большинство людей пока не ощущают сильного удара по кошельку от повышения цен и все равно готовы платить за вкусную еду:
"Нет, отказаться от ресторанов не готов. Это связано с тем, что я ленивый";
"Прекрасная атмосфера. А цена — для фестиваля, я считаю, что это неплохо. Это все-таки открытая кухня и авторские блюда".
Но некоторые все же отметили заметное повышение цен:
"Да, конечно, все почувствтовал. Я всегда готовил дома. Доставка и рестораны — это дорого и невыгодно".
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