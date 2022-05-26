"С нового года на некоторые пироги у нас увеличилась цена на 2 евро за целый пирог. Это нормально, потому что все продукты тоже дорожают, так что нам некуда деваться", — рассказали нам известные в Таллинне производители пирогов Nikolay.

Продавцы шашлыка поделились, что в прошлом сезоне их шашлык стоил 8 евро, а сейчас 10 евро за порцию.

Как ни странно, большинство людей пока не ощущают сильного удара по кошельку от повышения цен и все равно готовы платить за вкусную еду:



"Нет, отказаться от ресторанов не готов. Это связано с тем, что я ленивый";

"Прекрасная атмосфера. А цена — для фестиваля, я считаю, что это неплохо. Это все-таки открытая кухня и авторские блюда".



Но некоторые все же отметили заметное повышение цен:

"Да, конечно, все почувствтовал. Я всегда готовил дома. Доставка и рестораны — это дорого и невыгодно".

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