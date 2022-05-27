Не пропустите! Совсем скоро в Таллинне вновь пройдет знаменитый «Бал цветов» Татьяны Тридворновой

"Бал цветов" - любимое мероприятие таллинцев и гостей нашей столицы, которые всегда с восторгом принимают работы участников конкурса. В этом году цветочный праздник состоится при поддержке мэрии Таллинна и Управы района Кесклинн и в содружестве с фестивалем «Vanalinna Päevad”. Торжественно откроют был приветственной речью вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски.

По словам автора и вдохновителя "Бала цветов", известного дизайнера, президента Лиги цветочных чемпионов, известной "цветочной феи" Татьяны Тридворновой для гостей праздника подготовлена интереснейшая концертная программа.

Уже традиционно первыми на балу выступят балерины студии Марии Гольцман в цветочных нарядах, которые исполнят «Вальс цветов».

Международный конкурс «Цветочное платье» в этот раз соберёт флористические команды из Эстонии, Латвии, Италии, Украины, Литвы и Израиля. Зрители увидят 12 блистательных спектаклей, в главных ролях каждого из которых будут модели в цветочных платьях.

Работы конкурсантов оценит компетентное жюри по четырём категориям:

Флористическая техника

Цвет

Идея и художественный замысел

Сценический эффект.

Флористическую технику оценивают только те члены жюри, которые имеют специальную европейскую и мировую профессиональную квалификацию. Возглавит флористическое жюри по многолетней традиции самый известный флорист Эстонии - Тайво Пиллер. Другие оценки по категориям выставляет творческое жюри, в состав которого войдут известные эстонские персоны: Март Хабер, Тауно Кангро, Лиана Турпакова, Денис Коваленко, Татьяна Полякова, Ану Сагим, Беатриче, Меэлис Крик, Сергей Минин. Голосование жюри определит тройку победителей, которые получат денежные призы от учредителей призового фонда конкурса - мэрии Таллинна, Tallinna TETKOOL и спонсоров бала цветов «Цветочное платье»: 1 место - 1000 евро, 2 место - 600 евро, 3 место - 300 евро.

Все участники также получат дипломы международного конкурса и подарки от оргкомитета и партнеров мероприятия.