Украинский трофей Евровидения приобрела эстонско-украинская криптовалютная компания

Мировые СМИ сообщают, что приз купила эстонская криптовалютная биржа WhiteBit, занимающая 19-е место в мировом рейтинге по уровню надежности из 624 других компаний. Трофей ушел с молотка почти за 840 000 евро. Аукцион провели на Instagram в прошедшие выходные.

Олег Псюк, солист группы, также продал свою розовую панаму с автографом, которая ушла за 349 000 евро. Вырученные средства пойдут на закупку беспилотных систем для украинских военных.

Группа сообщила в своем аккаунте в Instagram, что они благодарны всем участникам аукциона, и, особенно, команде WhiteBit, которые купили трофей и теперь являются его владельцами: "Пользуйтесь их услугами. Они действительно того стоят".

WhiteBit принадлежит Владимиру Носову из Эстонии и Олегу Кияну из Украины. Компания работает в 150 странах и платформой пользуются более 2 миллионов людей. Согласно данным их веб-сайта, в компании работает более 450 сотрудников.

