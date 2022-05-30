Пластическая хирургия для патриотов. В России в продаже появилась силиконовая "Росгрудь"

Как пояснил пластический хирург, "Росгрудь" сделана для того, чтобы в эти непростые времена женщины смогли почувствовать себя истинными патриотками.

Как утверждают производители этого товара, мир сейчас пытается "обнулить" русскую культуру, но отменить ее невозможно. "Мы, русские — художники и изобретатели и нашим путем пойдут все ценители красоты в мире. Это стильное решение для тех, кто любит родину и хочет иметь что-то большее, чем просто наклейка на машине или татуировка на плече".