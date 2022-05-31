Чем заняться этим летом в Эстонии? Рассказывают известные жители нашей страны

Эдуард Кольхоф

экскурсовод

Я предложил бы отправиться на экзотические острова – Пакри, Осмуссаар, Вормси: малые, сравнительно труднодоступные.

Как на них попасть? На Вормси ходит паром. На Осмуссар можно найти переправу, а чтобы попасть на Пакри, нужно уже подстраиваться под переправу. И в этом тоже плюс: это такая охота за незнакомым.

Три из них, кроме Вормси, практически необитаемы. На Пакри живет 2-3 человека, и там коров больше, чем людей. Причем на Малом Пакри только мужские особи, а на Большом Пакри только женские. Чтобы не размножались: их туда выпустили, чтобы острова не зарастали, – они такая естественная газонокосилка. И вот смотришь с Пакри на Палдиски: там цивилизация, а ты практически на необитаемом острове. Ну и история. На этих островах еще чувствуется шведское присутствие. А Осмуссаар – это еще и легенда, что там похоронен бог Один, его шведское название Оденсхольм. Кроме того, острова входили в состав Морской крепости Петра Великого, и часть укреплений сохранилась.

Так что это такое ощущение себя немножко Робинзоном Крузо, причем недалеко от Таллинна. А когда, находив по Пакри 30 километров пешком, возвращаешься к переправе, еще и роботом Вертером. Плюс переправа на надувной лодке, когда тебя качает и почти сдувает…

Диана Денисова

дизайнер моды, блогер

Лето – лучшее время для путешествий по Эстонии.

Я дизайнер одежды и выбираю путешествия, связанные с женской темой. В первую очередь стоит отправиться на мызы Эстонии, которых у нас много, и каждая по-своему прекрасна. Их сады и усадьбы точно никого не оставят равнодушными. А кое-где ждут сюрпризы – так, на мызах Палмсе и Кукрузе можно примерить платья 19-го века.

Есть совершенно уникальные музеи – скажем, Женский. Он спрятался на хуторе в деревне Хара (Hara küla). Создала его харизматичная хозяйка, дизайнер Илона Тамм. В музее хранится, например, платье ее бабушки, которая в начале прошлого века жила в Париже. А еще Илона собрала уникальную коллекцию женского белья.