Чем заняться этим летом в Эстонии? Рассказывают известные жители нашей страны
Известный экскурсовод Эдуард Кольхоф, дизайнер моды и блогер Диана Денисова и консультант в области медиа и маркетинга, преподаватель, руководитель программ Медиацентра Stockholm School of Economics in Riga Юлия Родина рассказали журналу JANA Luxury, чем собираются заниматься этим летом в Эстонии.
Эдуард Кольхоф
экскурсовод
Я предложил бы отправиться на экзотические острова – Пакри, Осмуссаар, Вормси: малые, сравнительно труднодоступные.
Как на них попасть? На Вормси ходит паром. На Осмуссар можно найти переправу, а чтобы попасть на Пакри, нужно уже подстраиваться под переправу. И в этом тоже плюс: это такая охота за незнакомым.
Три из них, кроме Вормси, практически необитаемы. На Пакри живет 2-3 человека, и там коров больше, чем людей. Причем на Малом Пакри только мужские особи, а на Большом Пакри только женские. Чтобы не размножались: их туда выпустили, чтобы острова не зарастали, – они такая естественная газонокосилка. И вот смотришь с Пакри на Палдиски: там цивилизация, а ты практически на необитаемом острове. Ну и история. На этих островах еще чувствуется шведское присутствие. А Осмуссаар – это еще и легенда, что там похоронен бог Один, его шведское название Оденсхольм. Кроме того, острова входили в состав Морской крепости Петра Великого, и часть укреплений сохранилась.
Так что это такое ощущение себя немножко Робинзоном Крузо, причем недалеко от Таллинна. А когда, находив по Пакри 30 километров пешком, возвращаешься к переправе, еще и роботом Вертером. Плюс переправа на надувной лодке, когда тебя качает и почти сдувает…
Диана Денисова
дизайнер моды, блогер
Лето – лучшее время для путешествий по Эстонии.
Я дизайнер одежды и выбираю путешествия, связанные с женской темой. В первую очередь стоит отправиться на мызы Эстонии, которых у нас много, и каждая по-своему прекрасна. Их сады и усадьбы точно никого не оставят равнодушными. А кое-где ждут сюрпризы – так, на мызах Палмсе и Кукрузе можно примерить платья 19-го века.
Есть совершенно уникальные музеи – скажем, Женский. Он спрятался на хуторе в деревне Хара (Hara küla). Создала его харизматичная хозяйка, дизайнер Илона Тамм. В музее хранится, например, платье ее бабушки, которая в начале прошлого века жила в Париже. А еще Илона собрала уникальную коллекцию женского белья.
В мой любимый Хаапсалу летом стоит съездить несколько раз. В этом городе совершенно удивительная, присущая только ему атмосфера. Летом в Хаапсалу проводится множество различных мероприятий, посвященных музыке, вину, рукоделию. А в августе на фестивале «Дни Белой дамы» можно посмотреть представление, посвященное нашему самому знаменитому привидению.
В моем плане на лето – попасть в музей колясок в Кяру. Кстати, там тоже есть костюмы разных эпох.
И, конечно, самое главное – берите с собой в поездки хорошее настроение. Тогда точно будет о чем вспомнить долгими зимними вечерами!
Юлия Родина
консультант в области медиа и маркетинга, преподаватель, руководитель программ Медиацентра Stockholm School of Economics in Riga
Годы пандемии, думаю, не одну меня научили: всегда помни, что твои планы могут в любой момент отмениться. При этом в графике должны оставаться вечные ценности: нужно планировать время для собственного восстановления и радостных моментов вместе с близкими. Я очень жду теплых летних вечеров, когда можно просто слушать птиц и вдыхать запахи леса. Очень жду белых ночей, чтобы можно было гулять на природе, забыв о времени.
Делюсь проверенным на себе рецептом экспресс-подзарядки батареек души на случай, если до отпуска еще далеко. Нужно устроить себе спонтанный микроотпуск наедине с собой (или вдвоем): отключить в телефоне оповещения, пойти в музей, спокойно выпить чашку кофе, сидя на террасе, вспомнить детство и пойти в зоопарк или прокатиться на аттракционах, а может быть, уехать на день в другой город. Или найти там, где вы живете, уголок, где вы давно не были, и отправиться туда «туристом».
Я не представляю свое лето в Эстонии без музыки. В этом году в моем списке на июль и август – Фестиваль старинной музыки в Пярну, Органный фестиваль в Вильянди и Фестиваль Leigo.
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